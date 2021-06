台美貿易暨投資架構協定新一輪會談展開

【有線新聞】

台美貿易暨投資架構協定新一輪會談周三展開,在台灣,蔡英文總統指會討論簡化疫苗進口程序。

蔡英文表示:「台美貿易暨投資架構協定、也就是TIFA,在睽違5年之後,明天(周三)就要召開會談 ,這是台灣對外貿易非常重要的一大步。我們有一項重要的議程 ,就是簡化疫苗等醫療物資的進出口程序。這些實質合作 ,對我們現階段的疫情控制將會帶來重要的助力。」

會談周三以視像通話展開,台北駐美代表蕭美琴、美國在台協會處長酈英傑會先開場,再由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮和美國貿易代表處官員會談。

白宮強調對台灣的支持堅若磐石,希望加強兩地經貿關係。

白宮發言人普薩基被問到如何回應大陸反對美台的貿易會談,她指美方很期待會議展開,美國會繼續加強和台灣的經貿關係,而且公開和私下均曾表示,愈來愈關注大陸對台灣日益挑釁的情況。

