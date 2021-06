美國西北部受熱浪侵襲 多處打破高溫紀錄

【有線新聞】

美國西北部及加拿大西岸熱浪持續,多處打破高溫紀錄,部分地方氣溫高達攝氏49度。天氣這麼熱,與「熱蓋現象」有關。

受熱浪捲席的美國西北部華盛頓州西雅圖,周一錄得高達攝氏42度,是09年來最高溫。學校和商店關門 ,當局出動水車灑水降溫,避免地面裂開。

西雅圖在6月一般只有攝氏20多度,約一半家庭都無安裝冷氣,不少人到海邊和水池消暑。居民表示:「我住在2層,我有小風扇,也會買一些。但這天所有東西已賣光,甚至買不到冰塊。(酷熱天氣)這麼早就開始,我有點害怕踏入8月夏天會如何。」

以經常下雨見稱,但已連日打破高溫紀錄的,還有鄰近的俄勒岡州。首府塞勒姆周一錄到攝氏47.2度,創下一百年來最高溫。最大城市波特蘭同樣破紀錄達攝氏46.6度高溫。

加拿大溫哥華高溫紀錄一破再破,200公里外的城鎮利頓錄得攝氏47.9度,創下80年來最高溫度紀錄。全個卑詩省學校周一停課,有民眾形容儼如身處沙漠。晚上氣溫無下降,逼不得已要到地庫、有冷氣的車上睡覺,甚至去酒店暫避。

這股橫跨美國及加拿大西岸的熱浪,是源於一道大範圍高壓脊覆蓋全美國西北和加拿大西岸,形成「熱蓋現象」,猶如蓋子般困著熱空氣,令地面氣溫持續上升。科學家認為這種極端天氣,與氣候變化及海洋溫度上升有關。

氣象局部門預計炎熱天氣可能持續到周末,呼籲民眾注意可能中暑。

