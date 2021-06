印度Delta變種病毒佔全美新病例兩成

【KTSF 江良慧報導】

根據最新公佈數據,印度Delta變種病毒已經佔全國新病例的兩成,加州方面,新症中有14.5%是這種印度變種,前FDA局長表示,預計印度變種只會在疫苗接種率低的地區爆發,他也預言,美國的新型肺炎病例無法做到完全清零,反而會像流感一樣成為流行性病毒。

根據聯邦疾控中心(CDC),美國有超過1億5300萬人接種了完整疫苗,佔總人口46.1%,拜登總統原本希望美國能在星期日7月4日達到7成人至少打第一劑疫苗,預計到時還會差大約900萬劑。

目前各個州之中,有5個州的接種率特別低,分別是阿拉巴馬、阿肯色、路易斯安那、密西西比以及懷俄明州,他們打齊針的人口不足35%。

前FDA局長Scott Gottlieb醫生表示,這些接種率低的州分,要避免出現大規模爆發,這些州的州長應該為一些易受影響的社區準備好醫療資源,並要推動草根疫苗接種活動,讓地方醫生得到疫苗,可以更容易在診所為民眾接種。

他也有信心,隨著秋季更多人要返回辦公室上班和學校重開,接種率也會隨之上升。

另一方面,Gottlieb周一接受財經台CNBC訪問時就表示,美國的抗疫工作目標不是要清零,所以預期國內會一直有新型肺炎個案,但數量就會比疫情嚴重時少很多。

美國疫情爆發至今,錄得最多新症是今年1月2日,有30萬宗新症,而死亡人數最多則是1月12日,有4,475人死亡。

