美國研究指信使核糖核酸疫苗效力可望持續數年

不少人都關心接種新型肺炎疫苗後免疫效力可以持續多久,美國有學者分析淋巴結,推斷採用信使核糖核酸技術的疫苗,效力可以維持數年。

要衡量一款疫苗的效果,常見做法是接種一段時間後,檢測血液中的抗體水平。但這樣只能反映當下的效力,如果要預測疫苗的長遠效果,更可靠的指標在淋巴結。

當人感染新型肺炎或接種對應疫苗後,淋巴結裏面會形成某種訓練中心,負責訓練B細胞辨認新型冠狀病毒,可以說是免疫反應的源頭。如果淋巴結的訓練中心活躍,即是免疫效果可以持續下去。

為了一探新疫苗的長遠效果,聖路易斯華盛頓大學一項研究,在14位輝瑞疫苗接種者抽取淋巴結樣本,發現接種第一劑疫苗後3個星期,全部人的淋巴結免疫訓練高度活躍。有8位只接種一劑的人,15個星期後淋巴結的免疫訓練仍然未停止。

這個結果令學者相信,只要病毒沒有大規模變異,接種兩劑輝瑞疫苗的人免疫效果可以持續數年,毋須補打加強針。

至於莫德納疫苗,因為同樣基於信使核糖核酸技術,以上結論同樣適用。

研究亦發現對曾經感染新型肺炎的人,疫苗令抗體水平升幅更明顯,意味免疫力更持久,甚至可能終身有效。

