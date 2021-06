【KTSF】

舊金山(三藩市)警方宣布懸紅25,000元,追緝涉嫌在2016年在田德隆區殺害一名男子的疑犯。

警方於2016年9月30日,在介乎Polk街和Larkin街的Ellis街,發現24歲男子Mitchell Warren中槍受傷,送院後不治,死者是居住在Pacifica市。

警方翻查附近的監控視頻,發現一名男子可能與案件有關,警方估計Warren可能與疑犯發生口角,最後演變為槍擊血案。

任何人如能提供本案的消息,請聯絡舊金山警方,電話:1-415-575-4444,或傳短訊往TIP411,內文開首請輸入SFPD。

點擊此處觀看監控視頻

