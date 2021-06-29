舊金山華埠多間商舖遭惡意破壞（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠週末發生多宗惡意破壞商舖的案件，幾間華裔經營的餐館和奶茶鋪，以及一間非牟利機構的玻璃被砸爛，最新的一宗周一揭發。

位於Grant Avenue夾Washington街寶漢海鮮館的老闆和員工，在被砸爛的門窗裝上木板，周一清早有鄰居經過，見到玻璃窗碎了，打電話通知餐館職員阿燕，阿燕回來後發覺滿地玻璃碎片。

阿燕說：「起碼沒有辦法做生意，本身疫情已經對餐館影響很大，但現在更加，這樣整人家，在門口這裡，人家看見也不會進來。」

與近期其他故意破壞案件一樣，匪徒沒有偷東西。

阿燕說：「我覺得那些人變態，我們身為市民也沒有辦法，唯有看警察怎樣處理，或安裝更多監控器，使那些人不能這樣猖狂。」

上星期六清晨時分，Kearny夾Washington街的慧膳坊警鐘響起，老闆當時外遊，收到警報通知，閉路電視拍攝到一個踩著滑板的匪徒，惡意破壞玻璃的過程。

餐館老闆譚女士說：「在Kearny街，我們左邊的一家奶茶店，給他砸爛了玻璃，在我們右邊隔三間舖頭，也砸爛了玻璃，是純粹針對我們華人店鋪而破壞。」

不願意面對鏡頭的譚女士指出，她在這裡經營餐館13年，早年經常有人砸玻璃，進入店內偷竊，因此她請人安裝防盜窗花，太平了一段日子，不料現在有人惡意破壞，令商家無端受損。

譚女士說：「我想那塊玻璃需要兩千元，不是馬上可以安裝，要等幾天量度了才來安裝，這幾天不能空著，還要請朋友來幫忙，買木板，找師傅上木板，又要花一筆錢，除了金錢上損失，我們精神也受到困擾。」

同一個週末，在Grant Ave Dim Sum Corner餐館也受到故意破壞，閉路電視可見，匪徒也是踩著滑板，用彈弓破壞門面的玻璃。

華埠剛剛過去的週末發生多宗惡意破壞商鋪玻璃案件，匪徒破壞的對象包括餐館、奶茶舖以及位於Clay街的華協中心，負責華埠治安的中央警局局長吳俊偉（Julian Ng）表示，故意破壞店舖玻璃的事件，在全市各地都有發生，警方發現案件有共同之處。

吳俊偉說：「我們曉得這些案件很相似，並積極調查，案件在重複發生，好像是同一個疑犯，類似的故意破壞店舖和窗戶，大多數案件只砸爛窗戶。」

警方呼籲市民看見破壞行為，要打911報警，如有案件線索例如有監控錄像，可致電非緊急報案熱線：(415) 553-0123。

本台上星期報導過，舊金山警方拘捕了43歲男人Steven Gaffney，警方指疑犯涉及Taraval、Ingleside、Mission和中央警察分局管轄範圍內多宗打爛玻璃和盜竊案，造成商戶損失超過3萬5千元，Gaffney有刑毀前科，並涉嫌在假釋期間再犯案。

負責檢控疑犯的舊金山地檢處周一指出，疑犯仍關押在監獄中，至於週末在華埠一帶發生的故意破壞案件是誰做的，警方仍在調查中。

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