舊金山華埠多間商舖遭惡意破壞（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠週末發生多宗惡意破壞商舖的案件,幾間華裔經營的餐館和奶茶鋪,以及一間非牟利機構的玻璃被砸爛,最新的一宗周一揭發。

位於Grant Avenue夾Washington街寶漢海鮮館的老闆和員工,在被砸爛的門窗裝上木板,周一清早有鄰居經過,見到玻璃窗碎了,打電話通知餐館職員阿燕,阿燕回來後發覺滿地玻璃碎片。

阿燕說:「起碼沒有辦法做生意,本身疫情已經對餐館影響很大,但現在更加,這樣整人家,在門口這裡,人家看見也不會進來。」

與近期其他故意破壞案件一樣,匪徒沒有偷東西。

阿燕說:「我覺得那些人變態,我們身為市民也沒有辦法,唯有看警察怎樣處理,或安裝更多監控器,使那些人不能這樣猖狂。」

上星期六清晨時分,Kearny夾Washington街的慧膳坊警鐘響起,老闆當時外遊,收到警報通知,閉路電視拍攝到一個踩著滑板的匪徒,惡意破壞玻璃的過程。

餐館老闆譚女士說:「在Kearny街,我們左邊的一家奶茶店,給他砸爛了玻璃,在我們右邊隔三間舖頭,也砸爛了玻璃,是純粹針對我們華人店鋪而破壞。」

不願意面對鏡頭的譚女士指出,她在這裡經營餐館13年,早年經常有人砸玻璃,進入店內偷竊,因此她請人安裝防盜窗花,太平了一段日子,不料現在有人惡意破壞,令商家無端受損。

譚女士說:「我想那塊玻璃需要兩千元,不是馬上可以安裝,要等幾天量度了才來安裝,這幾天不能空著,還要請朋友來幫忙,買木板,找師傅上木板,又要花一筆錢,除了金錢上損失,我們精神也受到困擾。」

同一個週末,在Grant Ave Dim Sum Corner餐館也受到故意破壞,閉路電視可見,匪徒也是踩著滑板,用彈弓破壞門面的玻璃。

華埠剛剛過去的週末發生多宗惡意破壞商鋪玻璃案件,匪徒破壞的對象包括餐館、奶茶舖以及位於Clay街的華協中心,負責華埠治安的中央警局局長吳俊偉(Julian Ng)表示,故意破壞店舖玻璃的事件,在全市各地都有發生,警方發現案件有共同之處。

吳俊偉說:「我們曉得這些案件很相似,並積極調查,案件在重複發生,好像是同一個疑犯,類似的故意破壞店舖和窗戶,大多數案件只砸爛窗戶。」

警方呼籲市民看見破壞行為,要打911報警,如有案件線索例如有監控錄像,可致電非緊急報案熱線:(415) 553-0123。

本台上星期報導過,舊金山警方拘捕了43歲男人Steven Gaffney,警方指疑犯涉及Taraval、Ingleside、Mission和中央警察分局管轄範圍內多宗打爛玻璃和盜竊案,造成商戶損失超過3萬5千元,Gaffney有刑毀前科,並涉嫌在假釋期間再犯案。

負責檢控疑犯的舊金山地檢處周一指出,疑犯仍關押在監獄中,至於週末在華埠一帶發生的故意破壞案件是誰做的,警方仍在調查中。

