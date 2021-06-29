持有迷幻藥合法化提案加州參院過關 反對者憂危害社區（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

加州參議員威善高（Scott Wiener）提出，將持有或分享某些迷幻藥合法化的提案獲州參議院通過，有一眾反對提案的官員和社區人士召開記者會，聲稱法案一旦通過會，將危害社區。

有一眾加州檢控官和警員等執法人員以及社區人士周一表態反對SB 519提案，這個提案建議將持有或分享某些迷幻藥合法化，反對者認為只合法化，而不提供相關戒毒服務是不負責任的做法，他們又提到，法案中准許「分享」迷幻藥的部份，只會令到更多人過量服藥而死，又或者染上毒癮。

加州地檢律師協會主席Ann Marie Schubert說：「我們社會是否準備好，不只迷幻藥合法化，還容許孩子經過那些分享地點？」

另外，對於威善高提到迷幻藥療法，可以協助治療創傷後遺症、抑鬱症以及能有效治療對海洛英成癮，有反對人士質疑為何不先交給聯邦食品及藥物管理局（FDA）先批准後，再由醫生處方。

國際宗教聯盟成員Tak Allen說：「他若認真想談藥物療法，在立法之前有不少程序要做，首先是得到FDA批准。」

威善高周一回應時指出，他同意應該交給FDA進行藥物試驗和批准，但是他又指等待整個程序，可能要5至10年以上，但對於有急需藥物的人說，則刻不容緩。

威善高說：「現有藥物可治療海洛英成癮，治好毒癮和抑鬱症、PTSD，為何不現在給他們？」

他又指，FDA雖然未批准迷幻藥，但FDA有研究已指出，其中一款迷幻藥MDMA，有助75%的病人完全治好創傷後遺症（PTSD）。

另外，對於為何法案中將「分享」迷幻藥合法化，他就回應指是為了吸食者的安全。

威善高說：「一旦有事發生，即使合法藥物，都可能產生不良反應，你想有人身邊陪你和幫你，但你若獨自吸食而出事，更多機會無命。」

他亦強調法案只適用於21歲或以上成人，以及嚴禁售賣迷幻藥。

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