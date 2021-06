持有迷幻藥合法化提案加州參院過關 反對者憂危害社區（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)提出,將持有或分享某些迷幻藥合法化的提案獲州參議院通過,有一眾反對提案的官員和社區人士召開記者會,聲稱法案一旦通過會,將危害社區。

有一眾加州檢控官和警員等執法人員以及社區人士周一表態反對SB 519提案,這個提案建議將持有或分享某些迷幻藥合法化,反對者認為只合法化,而不提供相關戒毒服務是不負責任的做法,他們又提到,法案中准許「分享」迷幻藥的部份,只會令到更多人過量服藥而死,又或者染上毒癮。

加州地檢律師協會主席Ann Marie Schubert說:「我們社會是否準備好,不只迷幻藥合法化,還容許孩子經過那些分享地點?」

另外,對於威善高提到迷幻藥療法,可以協助治療創傷後遺症、抑鬱症以及能有效治療對海洛英成癮,有反對人士質疑為何不先交給聯邦食品及藥物管理局(FDA)先批准後,再由醫生處方。

國際宗教聯盟成員Tak Allen說:「他若認真想談藥物療法,在立法之前有不少程序要做,首先是得到FDA批准。」

威善高周一回應時指出,他同意應該交給FDA進行藥物試驗和批准,但是他又指等待整個程序,可能要5至10年以上,但對於有急需藥物的人說,則刻不容緩。

威善高說:「現有藥物可治療海洛英成癮,治好毒癮和抑鬱症、PTSD,為何不現在給他們?」

他又指,FDA雖然未批准迷幻藥,但FDA有研究已指出,其中一款迷幻藥MDMA,有助75%的病人完全治好創傷後遺症(PTSD)。

另外,對於為何法案中將「分享」迷幻藥合法化,他就回應指是為了吸食者的安全。

威善高說:「一旦有事發生,即使合法藥物,都可能產生不良反應,你想有人身邊陪你和幫你,但你若獨自吸食而出事,更多機會無命。」

他亦強調法案只適用於21歲或以上成人,以及嚴禁售賣迷幻藥。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。