安老自助處入選參議院第11區年度非牟利機構（視頻）

【KTSF 蘇珊瑚報導】

多年來為舊金山亞裔長者提供服務的安老自助處,入選參議院第11區年度非牟利機構。

加州民主黨參議員威善高(Scott Wiener)周一在邵逸夫爵士夫人耆英中心主持年度非營利組織慶祝活動,向安老自助處頒發獎項。

威善高表示,安老自助處服務當區的老人超過50年,做了很多貢獻,特別是在疫情期間,和仇恨亞裔事件頻發的時間裡,增設了很多特別的服務。

威善高說:「長者的生活有時面臨很多困難,包括食物、住房和安全等問題,當長者獲得所需的幫助,生活便豐富起來,他們也就活得更健康,還會貢獻社區,安老自助處就提供了這樣的幫助。」

一名義工表示,退休後在安老自助處參與不同興趣班,增加知識,並感到身心快樂。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)指,這個獎項意義重大。

鍾月娟說:「這個獎可以頒給幾千個非牟利機構,但他選擇頒給安老自助處,所以我們和長者和職員一起接受這個獎項,也是非常感謝參議員。」

安老自助處長期以來,為灣區的AAPI社群長者提供服務,包括派飯、組織社區活動,特別是在最近針對亞裔的仇恨犯罪有所增加的情況下,安老自助處長期經營的外出護伴服務,令長者出外購物和到訪醫務所時能增加安全保障。

