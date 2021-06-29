安老自助處入選參議院第11區年度非牟利機構（視頻）



【KTSF 蘇珊瑚報導】

多年來為舊金山亞裔長者提供服務的安老自助處，入選參議院第11區年度非牟利機構。

加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）周一在邵逸夫爵士夫人耆英中心主持年度非營利組織慶祝活動，向安老自助處頒發獎項。

威善高表示，安老自助處服務當區的老人超過50年，做了很多貢獻，特別是在疫情期間，和仇恨亞裔事件頻發的時間裡，增設了很多特別的服務。

威善高說：「長者的生活有時面臨很多困難，包括食物、住房和安全等問題，當長者獲得所需的幫助，生活便豐富起來，他們也就活得更健康，還會貢獻社區，安老自助處就提供了這樣的幫助。」

一名義工表示，退休後在安老自助處參與不同興趣班，增加知識，並感到身心快樂。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）指，這個獎項意義重大。

鍾月娟說：「這個獎可以頒給幾千個非牟利機構，但他選擇頒給安老自助處，所以我們和長者和職員一起接受這個獎項，也是非常感謝參議員。」

安老自助處長期以來，為灣區的AAPI社群長者提供服務，包括派飯、組織社區活動，特別是在最近針對亞裔的仇恨犯罪有所增加的情況下，安老自助處長期經營的外出護伴服務，令長者出外購物和到訪醫務所時能增加安全保障。

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