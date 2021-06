聯邦高院拒受理跨性別學生使用公校廁所案

【KTSF】

全國的公立學校是否容許學生根據自己認同的性別來使用厠所,有關這個問題的法律訴訟,聯邦最高法院周一拒絕受理,理由是學校不能基於性別來歧視學生,最高法法院此舉就是維持上訴法庭的判決,這對原告學生是勝利。

本案原告Gavin Grimm就讀於維珍尼亞州Gloucester縣一間高中,他由女變男,當初校方准他使用男厠,但校區委員奉行的政策是,厠所是根據出生時性別來使用,這名學生不服,6年來案件輾轉訴訟到聯邦最高法院。

大法官周一拒絕受理本案的上訴,認為地區法庭已經得出同樣的結論,就是以不一樣方法對待跨性別學生,違反聯邦法例,最高法院此舉即是維持上訴法庭原判,跨性別學生終極勝訴。

