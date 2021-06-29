聯邦高院拒受理跨性別學生使用公校廁所案

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全國的公立學校是否容許學生根據自己認同的性別來使用厠所，有關這個問題的法律訴訟，聯邦最高法院周一拒絕受理，理由是學校不能基於性別來歧視學生，最高法法院此舉就是維持上訴法庭的判決，這對原告學生是勝利。

本案原告Gavin Grimm就讀於維珍尼亞州Gloucester縣一間高中，他由女變男，當初校方准他使用男厠，但校區委員奉行的政策是，厠所是根據出生時性別來使用，這名學生不服，6年來案件輾轉訴訟到聯邦最高法院。

大法官周一拒絕受理本案的上訴，認為地區法庭已經得出同樣的結論，就是以不一樣方法對待跨性別學生，違反聯邦法例，最高法院此舉即是維持上訴法庭原判，跨性別學生終極勝訴。

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