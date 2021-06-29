奧克蘭警察局長指削經費將影響治安（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）警局局長LeRonne Armstrong回應市議會上星期通過裁減警局開支1700幾萬元的議案，指出後果會影響治安。

Armstrong指出，削減警局開支的會即時有後果，包括延長911的回應時間，警校都會減少兩個培訓班，從而令警員人數流失。

Armstrong說：「我希望屋崙市府不要搞政治，將治安放在首位，將人命放在首位，政治擺後。」

Armstrong又表示，奧克蘭最近的罪案不斷增加，例如上週末三日內發生4宗兇殺案，今年一共發生65宗兇殺案，比去年上升九成，槍擊案都增加七成，劫車案增加八成，搶劫案增加一成。

Armstrong說：「我們清楚見到罪案失控，但市議會的回應是減少警局資源。」

奧克蘭市議會曾表示，將會用這筆錢調配去資助防罪項目，以及由非警員的社區人士處理非暴力罪案舉報。

有奧克蘭居民認為，有助化解衝突，但是投反對票的市議員Loren Taylor擔心，這班社區人士未必準備好投入服務。

另外，有奧克蘭居民覺得，市府這個提議對長遠來講是好事，但不適合現時罪案大增的時期。

又有居民認為，他並非想減少警員，而是想警員尊重非洲裔居民，但是指出奧克蘭警局未做到這點。

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