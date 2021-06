奧克蘭警察局長指削經費將影響治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)警局局長LeRonne Armstrong回應市議會上星期通過裁減警局開支1700幾萬元的議案,指出後果會影響治安。

Armstrong指出,削減警局開支的會即時有後果,包括延長911的回應時間,警校都會減少兩個培訓班,從而令警員人數流失。

Armstrong說:「我希望屋崙市府不要搞政治,將治安放在首位,將人命放在首位,政治擺後。」

Armstrong又表示,奧克蘭最近的罪案不斷增加,例如上週末三日內發生4宗兇殺案,今年一共發生65宗兇殺案,比去年上升九成,槍擊案都增加七成,劫車案增加八成,搶劫案增加一成。

Armstrong說:「我們清楚見到罪案失控,但市議會的回應是減少警局資源。」

奧克蘭市議會曾表示,將會用這筆錢調配去資助防罪項目,以及由非警員的社區人士處理非暴力罪案舉報。

有奧克蘭居民認為,有助化解衝突,但是投反對票的市議員Loren Taylor擔心,這班社區人士未必準備好投入服務。

另外,有奧克蘭居民覺得,市府這個提議對長遠來講是好事,但不適合現時罪案大增的時期。

又有居民認為,他並非想減少警員,而是想警員尊重非洲裔居民,但是指出奧克蘭警局未做到這點。

