北韓領導人金正恩消瘦 有民眾傷心落淚（視頻）

北韓國營網絡中央電視台(KCTV)週五在採訪中,公開承認北韓領導人金正恩體重減輕,KCTV對6名北韓公民進行了簡短採訪,他們表示,在看到金正恩近期消瘦的樣子後,民眾都忍不住傷心落淚,在北韓議論領導人是禁忌,而本月初北韓承認糧食短缺也屬罕見,如此採訪是不是刻意安排的呢?要傳遞的訊息又是什麼呢?

在北韓,任何人議論領導人的健康狀況都是極不尋常的,6月17日,北韓最高領導人金正恩在平壤舉行的朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第三次會議上發言,強調要對美國做好對話,和對抗兩手準備時,全世界都看到了北韓歷代領導人中十分罕見的一個”突然暴瘦的形象”。

受訪的北韓民眾說:「包括我在內的人們最傷心的是,我們看到受人尊敬的總書記,看起來那麼憔悴,每個人都說這讓他們流下了眼淚。」

全世界的北韓觀察家都在分析,金正恩暴瘦是病情引發,還是健身節食所致,卻苦於答案猶如國家機密不得其解,同時也沒想到老百姓敢對領袖身形變化開口討論。

北韓問題觀察家認為,北韓官媒打破不能議論領導人健康狀況的禁忌,有可能是為了引導民間的議論,使之朝「金正恩為民操勞消瘦」,而民眾在生活非常困難的時刻,更要對勞動黨、對北韓政府、對金正恩更加忠誠的方向發展。

國際媒體的記者則認為,事實上這些採訪是由國營媒體精心編排的,經過精密編輯,這種做法經常被用來向國際觀眾發布信息。

北韓政府本月初曾經承認,北韓全國正在面臨食品危機,北韓的農業因為管理不當,經營失策,加上不斷遭遇天災,已經很多年無法養活北韓人,北韓人民最大的困難就是無法吃飽肚子。

由於金正恩多年來一心研發核武,為此耗費大量財力,並遭到美國的嚴厲制裁,經濟發展十分困難,民眾的生活很大程度上要依賴聯合國以及其他國家的救濟,新冠疫情爆發後,為了對疫情嚴防死堵,去年年初關閉了朝中邊境,這同樣也關閉了北韓通向外國的唯一經濟生命線,讓北韓經濟雪上加霜。

在國際社會展示「身體有恙」和承認糧食短缺,令外界猜測兩者是否有關聯。

至於金正恩的身體健康狀況,去年4月15日,金正恩十分罕見地缺席祖父金日成誕辰紀念日慶祝活動,曾引發外界對他健康狀況的猜測,其後不久,在官方電視台播放的一則事先錄製的紀錄片中,鏡頭顯示金正恩拄著拐杖,行走困難。

金正恩的父親金正日和他的祖父金日成都患有肥胖症,也都因為心髒病而去世,據信今年37歲的金正恩的健康狀況受到全球的關注,是因為一旦他發生意外,朝鮮政權交替和國家穩定都會出現問題。

