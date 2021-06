舊金山金門橋周四起加過橋費

【KTSF】

舊金山金門橋周四起將會加過橋費,金門橋管理局旗下的巴士和渡輪也會加價。

周四起,用FasTrak過金門橋,橋費將會由7.7元加價至8.05元,Pay-As-You-Go由8.40元加至8.60元,橋費帳單(toll invoices)的過橋費將由8.7元加至9.05元。

這次加過橋費是2019年通過的加價計劃的一部分,為期5年,以應付維修金門橋和經營巴士及渡輪服務的支出,管理局稱,客流量仍未從疫情下全面恢復過來,金門橋交通仍較正常低兩成,巴士和渡輪乘客分別較疫情前銳減七成和九成。

持Clipper卡的人士,及其他合資格享有折扣車費的人士,乘搭金門橋管理局的巴士或渡輪,仍可享有車費優惠。

查詢詳情,請點擊:https://www.goldengate.org/ggt-ggf-regional-fares-increase-july-1-2021/

