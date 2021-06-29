舊金山金門橋周四起加過橋費

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舊金山金門橋周四起將會加過橋費，金門橋管理局旗下的巴士和渡輪也會加價。

周四起，用FasTrak過金門橋，橋費將會由7.7元加價至8.05元，Pay-As-You-Go由8.40元加至8.60元，橋費帳單（toll invoices）的過橋費將由8.7元加至9.05元。

這次加過橋費是2019年通過的加價計劃的一部分，為期5年，以應付維修金門橋和經營巴士及渡輪服務的支出，管理局稱，客流量仍未從疫情下全面恢復過來，金門橋交通仍較正常低兩成，巴士和渡輪乘客分別較疫情前銳減七成和九成。

持Clipper卡的人士，及其他合資格享有折扣車費的人士，乘搭金門橋管理局的巴士或渡輪，仍可享有車費優惠。

查詢詳情，請點擊：https://www.goldengate.org/ggt-ggf-regional-fares-increase-july-1-2021/

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