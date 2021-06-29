佛州公寓大廈倒塌仍有151人失蹤 瓦礫下有火燒

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大廈，5天前突然倒塌，到目前死亡人數增加到最少十人，至今仍然有151人失蹤，由於瓦礫底下有火正悶燒，有濃煙冒出，阻礙救援工作，雖然官方還未證實大廈倒塌的原因，但幾年前有報告指，大廈結構出現損毀，也有居民質疑和關注附近沿海高樓大廈的安全問題。

佛州Surfside市長重申會繼續搜救，當局也會全面徹查大廈倒塌的原因。

在幾年前，由公寓協會聘請的顧問公司所做的研究份報告，曾嚴重質疑大廈的結構，有工程師形容，在大廈入口行車處和泳池的混凝土板塊有嚴重結構損毀。

報告指出，泳池甲板和大廈出入口車道下面的防水性能，以及所有的防水設施，已經超過了使用期限，因此建議必須盡快修補、更換或全部移除，否則會導致混凝土出現爆炸性惡化。

在Surfside市府網頁上的電郵顯示，修補工程將會極度昂貴，可能需要超過900萬元。

這份報告當時送交給Surfside市府樓宇部官員Rosendo Prieto，有消息透露，這名官員兩天後向居民保證大廈沒有問題，狀態良好，這名官員現已離職。

工程顧問公司就表示，公寓協會本月仍然保留大廈龐大的維修計劃，又說大廈倒塌時，屋頂正進行維修，但混凝土復原工程就仍未開工。

有居民質疑當局早在幾年前已經知道大廈問題所在，但官員失職，沒有採取任何行動。

住客Robert Lisman說：「他們在2018年知道大廈面對巨大威脅，且有損毀，但沒有作為，是否他們決定不做任何事？有人知情，但什麼也沒做。」

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