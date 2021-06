佛州公寓大廈倒塌仍有151人失蹤 瓦礫下有火燒

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大廈,5天前突然倒塌,到目前死亡人數增加到最少十人,至今仍然有151人失蹤,由於瓦礫底下有火正悶燒,有濃煙冒出,阻礙救援工作,雖然官方還未證實大廈倒塌的原因,但幾年前有報告指,大廈結構出現損毀,也有居民質疑和關注附近沿海高樓大廈的安全問題。

佛州Surfside市長重申會繼續搜救,當局也會全面徹查大廈倒塌的原因。

在幾年前,由公寓協會聘請的顧問公司所做的研究份報告,曾嚴重質疑大廈的結構,有工程師形容,在大廈入口行車處和泳池的混凝土板塊有嚴重結構損毀。

報告指出,泳池甲板和大廈出入口車道下面的防水性能,以及所有的防水設施,已經超過了使用期限,因此建議必須盡快修補、更換或全部移除,否則會導致混凝土出現爆炸性惡化。

在Surfside市府網頁上的電郵顯示,修補工程將會極度昂貴,可能需要超過900萬元。

這份報告當時送交給Surfside市府樓宇部官員Rosendo Prieto,有消息透露,這名官員兩天後向居民保證大廈沒有問題,狀態良好,這名官員現已離職。

工程顧問公司就表示,公寓協會本月仍然保留大廈龐大的維修計劃,又說大廈倒塌時,屋頂正進行維修,但混凝土復原工程就仍未開工。

有居民質疑當局早在幾年前已經知道大廈問題所在,但官員失職,沒有採取任何行動。

住客Robert Lisman說:「他們在2018年知道大廈面對巨大威脅,且有損毀,但沒有作為,是否他們決定不做任何事?有人知情,但什麼也沒做。」

