Flintstone House屋主方李邦琴接受本台獨家專訪（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

位於中半島280公路旁的摩登原始人屋（Flintstone House），屋主與Hillsborough市府4月份達成庭外和解，後院景觀可以全部保留，屋主方李邦琴在和解之後首度打破沉默，接受本台獨家專訪，同時也向本台展示和解之後房屋的最新面貌。

這裡就是引發訴訟的摩登原始屋後院恐龍雕塑和造景，Hillsborough市府今年4月與屋主和解之後，本台成為首個進入拍攝的媒體，工人們正在後院施工，建造逃生消防階梯。

屋主、同時也是灣區知名僑領方李邦琴，在和解之後首次打破沉默，對訴訟終於塵埃落定，她對這個結果感到如何？

方李邦琴說：「我對這個結果感到非常的滿意，我現在完全就等於釋放了，所以非常謝謝26號電視台給我這個機會，我特別向所有關心我的中國社會的人士，在這裡說聲謝謝，你們的關心，你們的支持，現在是塵埃落定，謝謝你們。」

身為前舊金山觀察家報董事長的方李邦琴表示，沒想到她的房子會引發這麼大的關注。

這起訴訟要回顧到4年前，Hillsborough市府在2017年指控方李邦琴在後院增加大型恐龍金屬雕塑，和做了許多卡通造型的景觀，這些改變需要申請市府許可，於是將方李邦琴告上法院，要求法院頒布停工命令。

方李邦琴對此喊冤，並在2019年反控市府種族歧視，因為其他居民在做園藝造景時，並不需要申請許可，事件引發全球各地喜歡摩登原始人的人士關注，許多人寫信給方李邦琴表達支持。

今年4月12日，Hillsborough市議會批准跟方李邦琴和解，隨後聖馬刁縣高等法院在4月27日正式撤銷這起訴訟，方李邦琴對和解內容就保持低調。

方李邦琴說：「訴訟的結果我想在這裡，我不方便多說這個，關於法律上的事情，我只能說這個訴訟我非常的滿意，起碼就第一個就證明了，我是奉公守法的公民，我沒有像大家從前想的，就是說我不遵守法律，第二個就是還有一件事情，可以特別向大家澄清報告的是，沒有一個我們的鄰居不喜歡這個房子，所以這個政府才插手，事實上沒有一個，我特別說，一個都沒有。」

根據媒體報導，市府支付了12.5萬和解金給方李邦琴，而涉及爭議的景觀，包括恐龍和這些摩登原始人、象徵性的圖案造型等，全部可以保留。

經過4年多的時間，這起訴訟最終以和解來落幕，那麼接下來屋主對於後院的造景又有甚麼計劃呢？

方李邦琴向本台證實，院子內的園藝造景都已經取得許可，全部保留沒有問題，目前則是根據消防部門要求興建一個連接到山下的逃生階梯。

方李邦琴說：「因為最近加州常常有火災，所以他說你應該修一個小路，如果有甚麼事情的話，大家救火方便，所以我現在先修一個小路，但是小路我看了之後，我的感覺，我是基督徒，基督徒就是說，我的重擔愈挑愈輕省，就像走上黃金梯階，我說這就像一直直的黃金梯階，我說走到你的夢想快樂的地方。」

這個階梯最終會有近一百階，目前還在施工當中，方李邦琴表示，未來改造摩登原始人屋的主要重點在於室內的部分，現在已經開始進行，像是這個象徵加州淘金時代的金礦，還有這個象徵中美之間包容互助的相濡以沫，都在一點一滴的實現她的童話世界夢想。

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