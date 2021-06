Flintstone House屋主方李邦琴接受本台獨家專訪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於中半島280公路旁的摩登原始人屋(Flintstone House),屋主與Hillsborough市府4月份達成庭外和解,後院景觀可以全部保留,屋主方李邦琴在和解之後首度打破沉默,接受本台獨家專訪,同時也向本台展示和解之後房屋的最新面貌。

這裡就是引發訴訟的摩登原始屋後院恐龍雕塑和造景,Hillsborough市府今年4月與屋主和解之後,本台成為首個進入拍攝的媒體,工人們正在後院施工,建造逃生消防階梯。

屋主、同時也是灣區知名僑領方李邦琴,在和解之後首次打破沉默,對訴訟終於塵埃落定,她對這個結果感到如何?

方李邦琴說:「我對這個結果感到非常的滿意,我現在完全就等於釋放了,所以非常謝謝26號電視台給我這個機會,我特別向所有關心我的中國社會的人士,在這裡說聲謝謝,你們的關心,你們的支持,現在是塵埃落定,謝謝你們。」

身為前舊金山觀察家報董事長的方李邦琴表示,沒想到她的房子會引發這麼大的關注。

這起訴訟要回顧到4年前,Hillsborough市府在2017年指控方李邦琴在後院增加大型恐龍金屬雕塑,和做了許多卡通造型的景觀,這些改變需要申請市府許可,於是將方李邦琴告上法院,要求法院頒布停工命令。

方李邦琴對此喊冤,並在2019年反控市府種族歧視,因為其他居民在做園藝造景時,並不需要申請許可,事件引發全球各地喜歡摩登原始人的人士關注,許多人寫信給方李邦琴表達支持。

今年4月12日,Hillsborough市議會批准跟方李邦琴和解,隨後聖馬刁縣高等法院在4月27日正式撤銷這起訴訟,方李邦琴對和解內容就保持低調。

方李邦琴說:「訴訟的結果我想在這裡,我不方便多說這個,關於法律上的事情,我只能說這個訴訟我非常的滿意,起碼就第一個就證明了,我是奉公守法的公民,我沒有像大家從前想的,就是說我不遵守法律,第二個就是還有一件事情,可以特別向大家澄清報告的是,沒有一個我們的鄰居不喜歡這個房子,所以這個政府才插手,事實上沒有一個,我特別說,一個都沒有。」

根據媒體報導,市府支付了12.5萬和解金給方李邦琴,而涉及爭議的景觀,包括恐龍和這些摩登原始人、象徵性的圖案造型等,全部可以保留。

經過4年多的時間,這起訴訟最終以和解來落幕,那麼接下來屋主對於後院的造景又有甚麼計劃呢?

方李邦琴向本台證實,院子內的園藝造景都已經取得許可,全部保留沒有問題,目前則是根據消防部門要求興建一個連接到山下的逃生階梯。

方李邦琴說:「因為最近加州常常有火災,所以他說你應該修一個小路,如果有甚麼事情的話,大家救火方便,所以我現在先修一個小路,但是小路我看了之後,我的感覺,我是基督徒,基督徒就是說,我的重擔愈挑愈輕省,就像走上黃金梯階,我說這就像一直直的黃金梯階,我說走到你的夢想快樂的地方。」

這個階梯最終會有近一百階,目前還在施工當中,方李邦琴表示,未來改造摩登原始人屋的主要重點在於室內的部分,現在已經開始進行,像是這個象徵加州淘金時代的金礦,還有這個象徵中美之間包容互助的相濡以沫,都在一點一滴的實現她的童話世界夢想。

