加州不及格海灘一半在灣區

【KTSF 黃恩光報導】

夏天是到海灘遊玩的季節,加州一個非牟利組織公佈最新的海灘成績表,灣區哪些海灘成績優異?又有哪些海灘的表現不合格?

非牟利環保組織Heal the Bay公佈2020至2021年度加州海灘成績報告,根據各地方政府對於海灘水質所做的檢驗報告,對州內500個海灘評分.

其中35個海灘成績優異,灣區Alameda縣位於Sunset路的Crown Beach、舊金山(三藩市)Lincoln Way對開的Ocean Beach,和舊金山Sea Cliff Ave的China Beach榜上有名。

而成績優異的海灘之中,以南加州海灘居多,其中橙縣有十個海灘名列優異名單,洛杉磯、Ventura縣也表現出色。

至於成績不合格的十個海灘之中,有一半在灣區,San Mateo縣Foster City的Erckenbrack Park、Gull Park和Marlin Park都拿到F的不合格成績,原因是附近都市的排污影響海水水質。

舊金山Candlestick Point海灘的成績也不合格,原因是這一帶海水流動不大,影響水質。

Santa Cruz縣的Capitola海灘因為細菌污染問題,也得到不合格的成績。

如果大家想查詢州內海灘成績報告詳情,可瀏覽:

