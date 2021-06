死者家屬質疑VTA明知槍手與同事有芥蒂但置知不理

【KTSF】

南灣交通局(VTA)輕鐵列車廠上個月的槍擊案,導致9名員工死亡,事隔一個月,有死者家屬質問VTA當局,為何明知槍手跟同事們有不和,但是沒有介入保護同事。

VTA當局兩星期前公佈槍手Samuel Cassidy的人事報告,兩百多頁報告當中,有一名同事表示曾跟Cassidy因請假事宜發生口角,令該名同事感到害怕,擔心如果會有人在壓力下發瘋或動武,那人將會是Cassidy。

VTA又公開了一段錄音,指出槍手Cassidy今年2月時,因為不滿有關請假安排,透過車廠無線電表達對上級的不滿。

案中其中一名死者Timothy Romo在VTA工作了超過20年,他的遺霜Annette Romo說,跟其他死者家屬談過後得知,槍手Cassidy跟其他同事不和,只想獨自工作,但是VTA當局對此置之不理。

Romo的兒子又指責,聯邦海關及保護局人員沒有通知本地執法部門,指Cassidy在2016年時曾因為攜帶一些有關恐佈主義的書藉,以及一本黑色記事簿,記下他對VTA的憎恨,而被扣查,Santa Clara縣地檢官表示,會調查為何海關官員沒有通知他們有關這件事。

Romo太太又想查清楚,為何槍手當時只針對某些同事開槍,包括殺死她結了婚29年的丈夫,但是又選擇放過其他員工。

她曾追問VTA管理層,但不獲答覆,又指VTA從來沒有專線跟死者家屬聯絡,只能透過媒體得知案件詳情,VTA和海關部門都沒有回應本地電視台KPIX新聞部的提問。

上個月的26號早上,Cassidy攜帶3把半自動手槍,32​個裝有額外彈藥的高容量手槍彈匣,在辦公室槍殺同事,共開了39槍,9名VTA員工不幸喪生,Cassidy隨後舉槍自盡。

