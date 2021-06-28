死者家屬質疑VTA明知槍手與同事有芥蒂但置知不理

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南灣交通局（VTA）輕鐵列車廠上個月的槍擊案，導致9名員工死亡，事隔一個月，有死者家屬質問VTA當局，為何明知槍手跟同事們有不和，但是沒有介入保護同事。

VTA當局兩星期前公佈槍手Samuel Cassidy的人事報告，兩百多頁報告當中，有一名同事表示曾跟Cassidy因請假事宜發生口角，令該名同事感到害怕，擔心如果會有人在壓力下發瘋或動武，那人將會是Cassidy。

VTA又公開了一段錄音，指出槍手Cassidy今年2月時，因為不滿有關請假安排，透過車廠無線電表達對上級的不滿。

案中其中一名死者Timothy Romo在VTA工作了超過20年，他的遺霜Annette Romo說，跟其他死者家屬談過後得知，槍手Cassidy跟其他同事不和，只想獨自工作，但是VTA當局對此置之不理。

Romo的兒子又指責，聯邦海關及保護局人員沒有通知本地執法部門，指Cassidy在2016年時曾因為攜帶一些有關恐佈主義的書藉，以及一本黑色記事簿，記下他對VTA的憎恨，而被扣查，Santa Clara縣地檢官表示，會調查為何海關官員沒有通知他們有關這件事。

Romo太太又想查清楚，為何槍手當時只針對某些同事開槍，包括殺死她結了婚29年的丈夫，但是又選擇放過其他員工。

她曾追問VTA管理層，但不獲答覆，又指VTA從來沒有專線跟死者家屬聯絡，只能透過媒體得知案件詳情，VTA和海關部門都沒有回應本地電視台KPIX新聞部的提問。

上個月的26號早上，Cassidy攜帶3把半自動手槍，32​個裝有額外彈藥的高容量手槍彈匣，在辦公室槍殺同事，共開了39槍，9名VTA員工不幸喪生，Cassidy隨後舉槍自盡。

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