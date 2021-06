聯邦政府發表UFO調查報告 不排除有外星生物可能性

【KTSF】

聯邦政府正式發表有關不明飛行物體UFO調查報告,指無證據證明有外星生物,但也不排除這個可能性。

近20年來,全國接獲超過140宗不明飛行物體報告,尤其是去年疫情期間,接獲多了50%報告,大部分都是海軍戰機偵測,情報機關稱為「不明空中現象」。

由情報機關組成的特別工作小組相信,這些個案有五種可能性,包括飛行干擾、大氣現象、美國國內的機密研究、涉及中俄等其他國家的高端科技,或包括外星生物在內的其他類別,最終只有一宗個案確定是漏氣的汽球,其餘百多宗都未能得出結論屬哪一種可能性。

9頁紙的報告又指出,部分不尋常飛行現象,例如超高速飛行,有可能只是偵測器誤差或目擊者錯覺。

不過調查員認為,大部分個案都是確實有物體存在,有機會威脅飛行安全甚至國家安全,有必要繼續研究。

調查組強調,個案太少是調查困難的其中一個原因,國防部表示,會制定情報收集和分析程序繼續研究。

今次報告未能解答一眾UFO迷的疑問,反而提出更多問題,相信追尋UFO的熱潮仍不會減退。

另外都有報導指,由於去年大部份人居家隔離,加上空氣污染減少,所以見到窗外有「不明物體」的報告多了。

