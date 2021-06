【有線新聞】

香港《立場新聞》宣布6位董事,包括立法會前議員吳靄儀、歌手何韻詩以及社聯前行政總裁方敏生辭去職務,未來不再接受贊助及會員支付月費。

《立場》形容「文字獄」已降臨香港,為保障支持者、作者及編採人員,會將5月或之前刊登的評論文章全部下架,與作者確認意願及風險後重新刊登,亦會暫停接受贊助及會員提交月費,目前財政儲備能應付未來9至12個月的開支。

人手安排上,已在上月終止入職半年以上員工的僱傭合約,以高於法例要求的補償額結算年資,再重新聘用他們。另外,六名董事接受建議辭去職務,只剩下創辦人蔡東豪以及總編輯鍾沛權。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。