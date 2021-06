舊金山同志榮耀大遊行連續兩年停辦 無阻民眾慶祝

【KTSF】

因應疫情關係,本應該本周末進行的舊金山(三藩市)同志榮耀大遊行連續兩年停辦,但無阻灣區各地的民眾湧入舊金山Castro區慶祝。

星期六晚入夜後,舊金山Castro區仍有人龍排隊進行酒吧狂歡,雖然今年的同志榮耀月慶祝活動規模縮小,但民眾的興致依然高漲。

Castro日間的街道上,來慶祝的民眾都精心打扮,不少人穿上彩虹色的服裝,亦有民眾特地染了彩色的頭髮。

市民的情緒高漲,隨便在街上遇到的一班人,都即席舉行舞蹈派對。

市民表示,今年的同志榮耀月特別興奮,因為Castro區過往經歷了愛滋病大流行,而現在全市亦接近群體免疫,邁向疫情的終結。

除了慶祝外,Castro一帶的餐廳及酒吧都人頭湧湧,餐廳Gryo Express的老闆表示,今年是他們在此度過的第八個同志榮耀慶祝活動,現在總算捱過疫情,人流及生意亦慢慢回升,對前景感到希望,不過亦有不少商店敵不過疫情而結業。

有住在當地的居民表示,州府及市府宣布全面重開後,雖然可以再次前往熟悉的酒吧餐廳,但更令人欣慰的是,一大班陌生人竟然可以聚集在戶外,一起狂歡慶祝,這是前所未有的寶貴經驗。

