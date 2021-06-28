舊金山同志榮耀大遊行連續兩年停辦 無阻民眾慶祝

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因應疫情關係，本應該本周末進行的舊金山（三藩市）同志榮耀大遊行連續兩年停辦，但無阻灣區各地的民眾湧入舊金山Castro區慶祝。

星期六晚入夜後，舊金山Castro區仍有人龍排隊進行酒吧狂歡，雖然今年的同志榮耀月慶祝活動規模縮小，但民眾的興致依然高漲。

Castro日間的街道上，來慶祝的民眾都精心打扮，不少人穿上彩虹色的服裝，亦有民眾特地染了彩色的頭髮。

市民的情緒高漲，隨便在街上遇到的一班人，都即席舉行舞蹈派對。

市民表示，今年的同志榮耀月特別興奮，因為Castro區過往經歷了愛滋病大流行，而現在全市亦接近群體免疫，邁向疫情的終結。

除了慶祝外，Castro一帶的餐廳及酒吧都人頭湧湧，餐廳Gryo Express的老闆表示，今年是他們在此度過的第八個同志榮耀慶祝活動，現在總算捱過疫情，人流及生意亦慢慢回升，對前景感到希望，不過亦有不少商店敵不過疫情而結業。

有住在當地的居民表示，州府及市府宣布全面重開後，雖然可以再次前往熟悉的酒吧餐廳，但更令人欣慰的是，一大班陌生人竟然可以聚集在戶外，一起狂歡慶祝，這是前所未有的寶貴經驗。

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