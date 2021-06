持有迷幻藥合法化提案州參議院過關 反對者集會抗議（視頻）

【KTSF】

加州有州參議員提出將持有迷幻藥合法化,提案在州參議院過關,有一眾反對人士發起集會表達不滿,擔心法案一旦通過,會增加濫藥問題,以及嗑藥後發生的罪案。

州參議員威善高提出的SB519法案,建議將持有或分享某些迷幻藥合法化,但是售賣迷幻藥仍然屬於違法。

法案也建議,州公共衛生局成立專責小組提出對迷幻藥有關的管制,州參議院6月初以21比16票通過該法案,目前有待州眾議院表決。

威善高指,這個法案是希望從公共衛生的科學角度研究迷幻藥,以及不希望再有人因為持有迷幻藥而被拘捕和監禁。

但是周五有一班人集會反對這個提案,當中大部份是華裔,他們擔心這法案只會令更多青少年濫用迷幻藥成癮,以及增加嗑藥後發生的襲擊、性侵和暴力罪案。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說:「政客都認為將藥物合法化,就不會有問題,但常理上告訴我們這是錯的。」

Cupertino副市長趙良方說:「政客們,你這樣做代表要為下一位被嗑藥者襲擊的長者負責任,要為下一名在派對上被服藥者襲擊的女受害人負責任。」

威善高就發聲明反駁指出,根據聯邦食品及藥物管理局(FDA)的研究,迷幻藥物療法可以協助治療創傷後遺症、抑鬱症,以及治療對海洛英成癮的效力。

他又指,SB519只適用於年滿21歲的成人,不適用於兒童,法案只是讓人不必擔心因使用這些藥物而被捕。

