一名39歲男子星期六早上,在中半島San Mateo縣的Gray Whale Cove州立公園海灘被大白鯊咬傷送院治理,當局呼籲民眾這兩天都不要下水。

被咬傷的39歲男子星期六已出院,大白鯊攻擊事件星期六早上9點多,發生在半月灣以北,San Mateo縣的Gray Whale Cove州立公園海灘,一條未成年,長約6到8呎的大白鯊,咬住衝浪男子的右腿後方,不過之後很快鬆口。

鯊魚咬人事件並不常見,不過San Mateo縣沿海鯊魚數量龐大,而令人擔心的是,這次咬人事件離海灘很近,而通常鯊魚都在海灘一、兩百呎外。

當局表示,這次鯊魚可能將衝浪男子誤認為海豹,現在已經在這個海灘周圍,立起標示呼籲民眾這兩天不要下水,以策安全。

