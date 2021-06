習近平同普京視像會面 強調兩國關係達到前所未有水平

【有線新聞】

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京視像會面,宣布延長友好合作條約,強調兩國關係達到前所未有水平,可穩定國際,反對以「民主」和「人權」干涉別國及疫情溯源污名化。

《中俄睦鄰友好合作條約》簽署二十周年,國家主席習近平與俄羅斯總統普京視像會面時,宣布正式延長條約,俄羅斯外長拉夫羅夫3月訪華時,雙方已商定延長多五年。

習近平在會面中表示,條約所確立的世代友好理念符合兩國根本利益及和平與發展的時代主題,形容中俄關係

成熟、穩定、堅固,經得起任何國際風雲變幻考驗,在世界進入動盪變革期,中俄密切合作為國際社會注入正能量,樹立新型國際關係典範。

普京則祝賀中國共產黨成立100周年,願同中國共產黨加強黨際交往,又形容兩國關係提升至前所未有高水平,俄中合作為國際事務發揮穩定作用,願同中方繼續加深戰略互信和合作,堅定支持對方維護國家主權和領土完整的努力,並尊重各自選擇的制度和發展道路,提升全面戰略協作夥伴關係。

雙方又強調,支持和實踐多邊主義,反對打著「民主」和「人權」為藉口,干涉別國內政、單邊強制制裁,又反對利用疫情和病毒溯源,搞污名化、政治化。

