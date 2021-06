紐森參觀Mountain View Homekey無家可歸者住房項目（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周五參觀Mountain View一間Homekey住房項目,強調Homekey將成為全國解決無家可歸者模範。

這間位於Mountian View的Homekey是公私合作項目,將當地一個破舊的活動房屋公園,改建成可供120人居住的過渡房屋,在5月正式啟用,從興建到完工不到半年。

加州眾議員Marc Berman說:「這項目結合市府、公家及私人非牟利組織,很快就完成,速度前所未見,6個月就完成,6個月前是完全空白,我們市府花6個月連在公園放張長板凳都做不到。」

上個月州長紐森簽署一項高達120億的資金分配計劃,希望5年內為所有加州遊民提供居所,紐森在疫情期間發起的Homekey項目,利用聯邦紓困金,安置遊民在酒店或汽車旅館,同時也幫助地方城市買下旅館或其他建築,改造成遊民居所。

紐森說:「拜登總統視Homekey項目,為全國模範,向聯邦紓困金投入50億元,加州前所未見的投資,10億在無家可歸上,幾小時後預算通過,下星期簽署,將提供120億在住房上。」

去年加州改造了6千多套住房,為8,200人提供了住所,不過一些城市居民包括華裔,反對Homekey 在自家附近蓋房

