佛羅里達州Surfside公寓大樓倒塌事件,早在3年前曾有報告指混凝土結構損毀,Surfside市長周六表示,要求馬上對市內所有超過40年歷史的舊樓進行檢核,確保所有樓宇有進行加固工程。

當局繼續搜救工作。紐約時報報道,2018年10月的結構勘察報告,有工程顧問警告住宅大樓泳池下方的混凝土,有重大結構性損壞,且防水材料有破損;地下停車場橫樑、柱和牆壁有大量裂縫和剝落,鋼筋外露。

其後制定維修計劃,報告未有表明大廈有倒塌風險,但要維修以保結構完整。

報告又認為,大廈的混凝土及鋼筋受損,主要原因是長期受到海岸空氣中鹽分侵蝕所致。

