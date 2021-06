【KTSF】

本台新聞部元老之一的前主播與總編斯美玲,有一段時間到台灣效力《壹傳媒》,隨後也有為《蘋果日報》北美洲版工作,對於黎智英的辦報理念,與《蘋果》停刊事件,斯美玲有什麼看法?

