科州市民制伏殺警槍手 反遭警員錯誤擊斃

科羅拉多州警方承認,在日前一宗殺警槍擊案,警員追緝期間錯誤擊斃一名見義勇為的市民,當局形容事件是悲劇,承諾透明公開處理事件。

警方公布的事發片段可見,槍手在阿瓦達市手持半自動霰彈槍,尾隨到場調查可疑人物的警員,然後開槍擊斃對方,槍手之後回到車上換上AR-15步槍返回現場,警方公開的片段就此結束。

案件發生在上周一,除了警員,槍手和一名開槍擊斃兇徒的熱心市民,均中槍身亡。警方到上周六交代案情,證實該名英勇市民是被到場增援的警員開槍擊中,被誤殺的市民是40歲的赫爾利。

有目擊者指赫爾利原本在附近購物,聽到槍聲便立即跑到現場追尋槍手,並用自己的手槍開了5、6槍,豈料他擊中槍手後,自己卻被警員開槍擊斃。

當局指警員到場時,看見他手持兇徒的步槍,會與警員之死分開調查,據報向赫爾利開槍的警員正休假等候調查。

赫爾利家人要求媒體在調查結束前,不要過分揣測,同時感謝警方的支持。

阿瓦達市警局局長形容,赫爾利的死與警員殉職都是悲劇,盛讚赫爾利是英雄,阻止了槍手大開殺戒。

至於59歲殺警槍手特羅伊克,當局公布他生前寫下的行兇預告,形容人民為警察敵人,目標是盡可能殺死最多警員。

