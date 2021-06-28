科州市民制伏殺警槍手 反遭警員錯誤擊斃

【有線新聞】

科羅拉多州警方承認，在日前一宗殺警槍擊案，警員追緝期間錯誤擊斃一名見義勇為的市民，當局形容事件是悲劇，承諾透明公開處理事件。

警方公布的事發片段可見，槍手在阿瓦達市手持半自動霰彈槍，尾隨到場調查可疑人物的警員，然後開槍擊斃對方，槍手之後回到車上換上AR-15步槍返回現場，警方公開的片段就此結束。

案件發生在上周一，除了警員，槍手和一名開槍擊斃兇徒的熱心市民，均中槍身亡。警方到上周六交代案情，證實該名英勇市民是被到場增援的警員開槍擊中，被誤殺的市民是40歲的赫爾利。

有目擊者指赫爾利原本在附近購物，聽到槍聲便立即跑到現場追尋槍手，並用自己的手槍開了5、6槍，豈料他擊中槍手後，自己卻被警員開槍擊斃。

當局指警員到場時，看見他手持兇徒的步槍，會與警員之死分開調查，據報向赫爾利開槍的警員正休假等候調查。

赫爾利家人要求媒體在調查結束前，不要過分揣測，同時感謝警方的支持。

阿瓦達市警局局長形容，赫爾利的死與警員殉職都是悲劇，盛讚赫爾利是英雄，阻止了槍手大開殺戒。

至於59歲殺警槍手特羅伊克，當局公布他生前寫下的行兇預告，形容人民為警察敵人，目標是盡可能殺死最多警員。

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