曾在南灣聖荷西一家託兒所幫忙的一名男子,涉嫌性侵多名未成年兒童被捕。

事發於Centerwood Way 3059號的Growing in Grace託兒所,被捕疑犯John Mario Cortez Jr.現年36歲,居住在Lathrop市。

警方指他在2013年至2017年在託兒所任職期間,曾滋擾和性侵犯3名兒童,年齡介乎3歲至8歲。

Santa Clara縣地檢官已向疑犯起訴8項猥褻14歲兒下兒童,和一項與10歲以下兒童發生性行為罪。

