灣區很多餐館等商戶仍未能正常營業 老闆嘆請人難

【KTSF】

加州重啟即將兩星期,灣區很多餐飲業及服務業仍未恢復正常營業,甚至要減少營業的時間,主要原因是人手不足,不少老闆都表示,現在請人很艱難,是前所未見。

東灣Alameda縣一間餐館,重開後有樂隊現場表演,亦越來越多顧客重臨,不過老闆表示,餐館以往一星期開七天,但由於人手不足,星期一被逼休息,完全減慢了生意的恢復。

疫情前,他有5到6個廚師同時工作,現在只剩下兩個,因此亦將每日的營業時間縮短,餐廳現在有大量的空缺,包括主廚、兩個廚師、調酒師、侍應、接待員及洗碗員等。

有勞工專家認為,人手不足,招聘困難的部分原因是州府發放過多失業金,讓民眾失去找工作的動力,然而,不只是餐飲業,連整個服務都面臨同樣的挑戰。

在奧克蘭(屋崙)經營皮膚管理服務的民眾表示,因為沒有足夠員工,營業時間由以往的7天減少到5天。

她正招募一名美容專家,但招工廣告刊登後,連一分履歷表都沒有收到過。

人手不足,對於想找工作的人來說是一個好消息,這位是主修電影的應屆大學畢業生,他傳出履歷表後兩日,就獲聘於Alameda一間戲院。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。