灣區很多餐館等商戶仍未能正常營業 老闆嘆請人難

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加州重啟即將兩星期，灣區很多餐飲業及服務業仍未恢復正常營業，甚至要減少營業的時間，主要原因是人手不足，不少老闆都表示，現在請人很艱難，是前所未見。

東灣Alameda縣一間餐館，重開後有樂隊現場表演，亦越來越多顧客重臨，不過老闆表示，餐館以往一星期開七天，但由於人手不足，星期一被逼休息，完全減慢了生意的恢復。

疫情前，他有5到6個廚師同時工作，現在只剩下兩個，因此亦將每日的營業時間縮短，餐廳現在有大量的空缺，包括主廚、兩個廚師、調酒師、侍應、接待員及洗碗員等。

有勞工專家認為，人手不足，招聘困難的部分原因是州府發放過多失業金，讓民眾失去找工作的動力，然而，不只是餐飲業，連整個服務都面臨同樣的挑戰。

在奧克蘭（屋崙）經營皮膚管理服務的民眾表示，因為沒有足夠員工，營業時間由以往的7天減少到5天。

她正招募一名美容專家，但招工廣告刊登後，連一分履歷表都沒有收到過。

人手不足，對於想找工作的人來說是一個好消息，這位是主修電影的應屆大學畢業生，他傳出履歷表後兩日，就獲聘於Alameda一間戲院。

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