【KTSF】

灣區周一傍晚發生小型地震,震級為4.2級。

地震發生在6時29分,震央位於東灣San Lorenzo北面1.8英里的Ashland,震源深度6.5英里,灣區廣泛地區都有震感.

Twitter上也有不少人在地震後立即發推文表示,感受到地震,目前未有收到任何地震引致的傷亡或損毀報告。

