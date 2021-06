邁阿密倒塌住宅大樓增至9死 當局稱找不到生命跡象

【有線新聞】

邁阿密住宅大樓倒塌事故,搜救人員再於瓦礫堆找到多具遺體和殘肢,令死亡人數增加至9人,仍然有150多人失蹤。當局承認找不到生命跡象,但不會放棄。

搜救行動踏入第四天,當局出動吊機等移走大型金屬深入瓦礫堆,挖出一條38米深、12米闊的坑洞。形容這坑洞為搜救工作帶來突破,找到多具遺體和殘肢。

雖然瓦礫堆深處的火警已受控,並有經驗豐富的以色列和墨西哥人員加入救援,但救人黃金72小時已過,惡劣天氣持續,加上幾乎找不到任何足以讓被困居民生還的空隙,救援人員形容情況嚴峻。

國際搜救小隊領導人格蘭茨指:「現場猶如地震,但搜救更加困難,因為根本不是地震。地震發生時,大廈向左右兩側移動,所以倒塌時形成空間,讓搜救人員進入。但這更像內爆、令大樓倒下。」

但當局強調不會放棄,將堅持至徹底搜查整個瓦礫堆,才轉至修復工作。

大樓住客家屬周日下午就首次獲安排到事發現場附近祈禱,盼望有奇跡出現。在失蹤人數高企下,這場意外或將成為美國近年死傷最嚴重的大廈結構損毀倒塌事故。

