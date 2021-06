【KTSF 馮政浩報導】

美國已經有46%以上人口完整接種新冠肺炎疫苗,不少人開始有信心乘搭飛機外出,星期五經過機場安檢人次超越200萬,是疫情來最高數字。

全美國有1億5200萬人已經完成整個疫苗接種程序,而施打疫苗超過3億2100萬劑,民眾對乘搭飛機的戒心減少。

根據聯邦運輸安全局(TSA)資料,星期五經過機場安全檢查站的旅客超過210萬人次,是新冠肺炎2020年3月在美國爆發疫情以來的最高安檢站人數。

不過,數字和疫情之前的數據比較仍有一段距離,在2019年6月25日,經過美國機場安檢人次是270萬。

