影評：商業火藥味十足的賽車猛片《F9》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

20年前起源於洛杉磯地下賽車的系列電影《速度與激情 The Fast and the Furious》已經拍到第九集。原本應該是去年的暑期強打片,因為疫情延遲了一年。電影如何再度發揮將觀眾帶進電影院的魅力?

電影開頭追溯到主角Dominic 在1989年的過去。在一場正規賽車中,Dominic 和弟弟Jakob,眼看父親開的賽車被撞飛天化為火球。這個多年失聯的弟弟,有份參與的一起科技盜竊,也迫使Dominic 重出江湖。這回要搶的,是一個能夠遙距控制電腦武裝系統的電子鑰匙,但是最終還是被Jakob 帶領的團隊奪得。哥哥Dominic 的團隊,也就需要從各角度拯救世界。

來自台灣的華裔導演林詣彬,拍攝《速度與激情》系列電影的第一、第五和第六部之後,再度回到賽車懷抱。這是一部賽車電影,當然少不了賽車鏡頭。這次開快車的場地,除了倫敦、東京和喬治亞國首都第比利斯的繁忙街頭之外。還有佈滿地雷的一個中美洲國家的森林,還有一個大家猜想不到的荒謬地方。飛車特技令人看得眼花繚亂。

飾演反派人物Jakob的,是前專業摔跤明星的John Cena。體型和飾演哥哥的Vin Diesel 可以相比,神態卻也一樣木納。但是看《速度與激情》電影,並不是看演技。雖然這部電影就已經有兩名影后:Helen Mirren 和Charlize Theron 客串,也看得出這套電影在好萊塢,已經成為有一定地位的動作片。20年前的第一部作品中,已經採用不同族裔的演員演重要角色。而原本在幾部續集前犧牲的人物,由姜成鎬飾演的亞裔角色,也再度回到這套電影的賽車家庭中。也正是這份人們眷戀的熟悉,會把觀眾重新帶回戲院中。

《F9》已經是本週的票房冠軍。預料在本週末結束時,能刷新自疫情以來的北美票房紀錄。電影滿分五分中得三分半,可以欣賞。

目前在灣區各地戲院上映

電影網頁:https://www.thefastsaga.com/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“F9: The Fast Saga” Review: Meant to be that Hollywood super movie that brings the audience back in theatres

“Screening Room” reviews “F9: The Fast Saga”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.thefastsaga.com/

Now in theatres everywhere