美國二手車價格持續飆升 有車行出價比原售價更高（視頻）

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灣區乃至於全美的車行，今年出現史無前例的現象，那就是二手車的價格持續飆升，過去買新車，車子一出廠就開始跌價，不過現在二手車的價格水漲船高，甚至有部分還高出原先售價。

灣區業內人士表示，二手車價格不僅是狂飆，還極度缺貨。

車行業者Mark Normandin說：「我們從不同來源購買很多車，以便有存貨，而且我們支付的是從來沒有過的高價。」

二手車之所以身價暴增，是因為供不應求。

受到汽車晶片短缺影響，新車的生產產量驟減，經濟重開之後，市場出現大量的用車需求，導致二手車奇貨可居，有車行竭盡一切努力要找到貨源，例如鼓勵lease出租的車輛提早返還，並詢問老顧客是否願意將舊車賣給車行。

這位女士就接到奧迪汽車，通知她想買回舊車，讓她非常吃驚，因為她的Q5休旅車已經十年了，而且車行只想買回，並非鼓勵她trade in換新車，因為二車車市場需求實在太高。

業內人士透露，甚至有車行願意支付比原來售價更高的價格來收購舊車，這是過去從沒有過的事。

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