美國二手車價格持續飆升 有車行出價比原售價更高（視頻）

灣區乃至於全美的車行,今年出現史無前例的現象,那就是二手車的價格持續飆升,過去買新車,車子一出廠就開始跌價,不過現在二手車的價格水漲船高,甚至有部分還高出原先售價。

灣區業內人士表示,二手車價格不僅是狂飆,還極度缺貨。

車行業者Mark Normandin說:「我們從不同來源購買很多車,以便有存貨,而且我們支付的是從來沒有過的高價。」

二手車之所以身價暴增,是因為供不應求。

受到汽車晶片短缺影響,新車的生產產量驟減,經濟重開之後,市場出現大量的用車需求,導致二手車奇貨可居,有車行竭盡一切努力要找到貨源,例如鼓勵lease出租的車輛提早返還,並詢問老顧客是否願意將舊車賣給車行。

這位女士就接到奧迪汽車,通知她想買回舊車,讓她非常吃驚,因為她的Q5休旅車已經十年了,而且車行只想買回,並非鼓勵她trade in換新車,因為二車車市場需求實在太高。

業內人士透露,甚至有車行願意支付比原來售價更高的價格來收購舊車,這是過去從沒有過的事。

