舊金山華裔受害人遭劫車兼挾持 親述如何死裡逃生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區上星期五清晨發生劫車兼挾持受害人的案件,華裔男事主接受本台專訪談到案發經過,以及他想對日落區居民和灣區華裔居民講的說話。

男事主林先生說:「我很想告訴大家,讓大家知道,無論在哪裡,甚至十年以來,治安大家都覺得很好的地方,都會發生這樣的事,我很想告訴大家,加倍小心,必須很小心很小心。」

上星期五清晨5點左右,林先生在自己家門外,在自己的汽車裡,他看到一個男人經過,起初沒有特別注意他,當林先生下車時,那個男人用槍指著他,要挾林先生坐在汽車的乘客座位,匪徒坐在司機位,並要求林先生交出身上的財物,包括手機和信用卡等,匪徒然後開車離開,將林先生帶走。

林先生說:「我以為他只是搶劫,拿了他想要的東西就會放下我,我覺得奇怪,他開車走了幾條街,我問他,你是否想拿走我的車,他沒有正面回答,他說你放心,星期日,你會取回所有東西。」

匪徒接著向林先生解釋說:「他說家裡有點事,他說需要很大筆錢。」

林先生說,匪徒是拉美裔,戴著口罩和帽子,後來匪徒將車停下來,拆掉汽車的錄影器,詢問林先生有沒有家人親友,又翻看林先生的手機,後來匪徒用槍指著林先生,說有兩個選擇。

林先生說:「一,我會殺掉你,二,我會帶你走,又說你不用擔心,我會給你食物,我說我唯有選第二個選擇,跟你走。」

匪徒開車在Wawona街,向著海洋方向行駛,林先生說,當時車速甚快,當看到路邊,有一輛汽車亮著車頭燈,林先生跳車逃生,向車裡的人求救報警。

林先生說:「回想當天感覺很害怕,不敢相信這件事發生在我自己身上,如果我不敢跳車的話,不能想像會發生什麼事。」

林先生跳車逃生身上多處受傷,雖然傷勢並無大礙,可是他心裡十分恐懼,林先生是自僱人士,是Uber Eats司機,又開車送貨。

林先生說:「因為這件事,我暫時這段時間不敢上班工作,每次我回家我有心理陰影,那人在我家裡等我,或在家門口等我,我很害怕。」

林先生在日落區住了超過十年,最近才在Santiago街租了房子,搬了新家不久,經過這件事他決定要搬。

林先生說:「我想匪徒知道我住在哪裡,所以我要離開所居住的這間屋,可能心情會安穩平復些。」

警方表示,已經尋回林先生的汽車,是一輛黑色豐田Prius汽車,但涉案匪徒仍然在逃,有朋友幫林先生設立Gofundme眾籌,因為他短期內不能工作,收入成問題,眾籌的目的是希望有心人幫助他渡過難關,而社區青年中心也向林先生提供援助。

林先生表示,接受本台專訪,想奉勸大家要加倍小心。

林先生說:「這件事那個人,我相信他隨機的找一個人,但對華人下手,我們一定要很小心,早出晚歸上班的,要小心提防,出門注意四周環境。」

