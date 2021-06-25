舊金山華裔受害人遭劫車兼挾持 親述如何死裡逃生（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區上星期五清晨發生劫車兼挾持受害人的案件，華裔男事主接受本台專訪談到案發經過，以及他想對日落區居民和灣區華裔居民講的說話。

男事主林先生說：「我很想告訴大家，讓大家知道，無論在哪裡，甚至十年以來，治安大家都覺得很好的地方，都會發生這樣的事，我很想告訴大家，加倍小心，必須很小心很小心。」

上星期五清晨5點左右，林先生在自己家門外，在自己的汽車裡，他看到一個男人經過，起初沒有特別注意他，當林先生下車時，那個男人用槍指著他，要挾林先生坐在汽車的乘客座位，匪徒坐在司機位，並要求林先生交出身上的財物，包括手機和信用卡等，匪徒然後開車離開，將林先生帶走。

林先生說：「我以為他只是搶劫，拿了他想要的東西就會放下我，我覺得奇怪，他開車走了幾條街，我問他，你是否想拿走我的車，他沒有正面回答，他說你放心，星期日，你會取回所有東西。」

匪徒接著向林先生解釋說：「他說家裡有點事，他說需要很大筆錢。」

林先生說，匪徒是拉美裔，戴著口罩和帽子，後來匪徒將車停下來，拆掉汽車的錄影器，詢問林先生有沒有家人親友，又翻看林先生的手機，後來匪徒用槍指著林先生，說有兩個選擇。

林先生說：「一，我會殺掉你，二，我會帶你走，又說你不用擔心，我會給你食物，我說我唯有選第二個選擇，跟你走。」

匪徒開車在Wawona街，向著海洋方向行駛，林先生說，當時車速甚快，當看到路邊，有一輛汽車亮著車頭燈，林先生跳車逃生，向車裡的人求救報警。

林先生說：「回想當天感覺很害怕，不敢相信這件事發生在我自己身上，如果我不敢跳車的話，不能想像會發生什麼事。」

林先生跳車逃生身上多處受傷，雖然傷勢並無大礙，可是他心裡十分恐懼，林先生是自僱人士，是Uber Eats司機，又開車送貨。

林先生說：「因為這件事，我暫時這段時間不敢上班工作，每次我回家我有心理陰影，那人在我家裡等我，或在家門口等我，我很害怕。」

林先生在日落區住了超過十年，最近才在Santiago街租了房子，搬了新家不久，經過這件事他決定要搬。

林先生說：「我想匪徒知道我住在哪裡，所以我要離開所居住的這間屋，可能心情會安穩平復些。」

警方表示，已經尋回林先生的汽車，是一輛黑色豐田Prius汽車，但涉案匪徒仍然在逃，有朋友幫林先生設立Gofundme眾籌，因為他短期內不能工作，收入成問題，眾籌的目的是希望有心人幫助他渡過難關，而社區青年中心也向林先生提供援助。

林先生表示，接受本台專訪，想奉勸大家要加倍小心。

林先生說：「這件事那個人，我相信他隨機的找一個人，但對華人下手，我們一定要很小心，早出晚歸上班的，要小心提防，出門注意四周環境。」

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