【KTSF】

舊金山(三藩市)警方拘捕了一名43歲舊金山居民,懷疑同多宗刑事毀壞案有關。

警方表示,Taraval警察分局探員今年4月起調查Ocean街一帶的連環刑事毀壞案,鎖定疑犯為Steven Gaffney。

警員本月21號在Holloway Ave 100號路段拘捕疑犯,警方指疑犯還涉及Taraval、Ingleside、Mission和中央警察分局管轄範圍內多宗打爛玻璃和盜竊案,造成商戶損失超過3萬5千元。

Gaffney有刑毀前科,並涉嫌在假釋期間再犯案。

