舊金山(三藩市)市長布里德早前提出建議加開警察學校兩個培訓班,她周四就去到警局學校祝賀新一屆的警校畢業生,提醒他們要跟社區保持聯繫。

布里德說:「我的目標是改善警局跟社區關係,即使警民之間信任仍有困難,我想所有舊金山居民覺得有危險時可以依靠你們。」

布里德感激新警員,即使在警民關係緊張時期,仍然肯擔當警察一職,她都表示,好明白居民對警察的形象都有爭議,但是她仍相信警員可以同社區和居民維持良好關係,幫助所有有需要的人。

報導指,舊金山警局正面臨人手短缺,3分之1的警員退休或辭職,警局局長Bill Scott又指,今年也少了人報考成為警員,現時需要多400名警員。

