舊金山衛生局與巨人隊合作 接種疫苗可獲贈球賽門票（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)目前有超過7成的市民接種了至少一劑新冠疫苗,為了鼓勵更多人打針,公共衛生局和舊金山巨人隊合作舉行一項接種疫苗便可獲得免費球賽門票的計劃。

市府數據顯示,舊金山在6月16日的新冠肺炎確診病例只有10宗,而醫院和加護病房都有充足床位,公共衛生局在6月15日加州重啟經濟生效後擔心,因為在多數場所口罩令已經取消,可能會導致病例上升。

舊金山華埠衛生局局長白幹榮說:「我們正在留意在這兩個星期之內,病例是否會上升,因為很多人開始不帶口罩,但是這個星期確診病例還是在下降,所以基本上說,疫苗繼續是有效的。」

衛生局的資料顯示,舊金山有超過73%的市民接種了一劑疫苗,接種完整疫苗的則是64%。

而為了繼續鼓勵其餘市民接種疫苗,市府和舊金山巨人隊合作,從周五開始,要是在現有的疫苗接種中心接種疫苗,就可以得到禮券,換取9月的巨人隊球賽門票,而且並不限制,必須是舊金山的居民,灣區任何市民都可以參與,只要到15個接種站的其中之一便可。

除此之外,本週六和週日,安老自助處和美亞醫療集團將在日落區舉辦新冠疫苗資訊站,民眾有機會可以贏取500元的禮品卡和其他獎品,民眾也可以在現場接種疫苗,而要是認識不方便出門的人士,也可以為他們預約,安排在家中接種疫苗。

時間是上午10點至下午兩點,地點是Irving街和22 Avenue交界處的Walgreens藥房。

