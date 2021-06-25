舊金山3持槍匪徒凌晨闖入華裔住屋搶掠

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Outer Mission發生入屋搶劫案，3個持槍賊人搶劫一個華裔家庭，當時屋裡面有長者也有兒童。

警方資料顯示，案發現場位於Alemany大道2300號地段，夾Niagara Ave，警方周四清晨將近7時接報到現場，當時屋裡面有兩名長者，兩個成年人和3個兒童，3個匪徒都有槍，他們在屋裡搜掠，搶走多部電腦、衣服、現金、珠寶首飾和一個手機，匪徒得手後逃走，案中沒有人受傷。

警方表示，受害人需要廣東話翻譯，本台記者周五到案發現場與女事主談過，她拒絕接受訪問，也要求我們不要拍攝她的房子。

女事主透露，匪徒從後院闖進屋內，而他們一家在這裡住了將近十年，從未發生過這樣的事。

一名不願意上鏡的鄰居表示，住在這裡20年，一向平安，但最近6個月，據她所知，附近總共有3個華裔家庭被搶劫，都是疫情期間發生，令她感到很不安全。

這名居民表示，周四的入屋搶劫案凌晨3點幾發生，匪徒搶走鄰居所有財物，也有居民表示看到周四清晨許多警察和警車在現場。

伍先生平常在Alemany大道散步，對於發生針對華裔的入屋搶劫案，他有什麼看法？

伍先生說：「當然要加強警察加強巡邏，但很難提防，我們在明，他們在暗，怎知道他們何時來搶劫，（你希望市政府做什麼去保障華裔的安全？）招聘多些警察，有警察才安全，沒有警察做什麼事也做不到。」

舊金山警方搶劫案調查組正在調查周四發生的搶劫案，3個賊人仍然在逃，警方呼籲市民提供線索，匿名報案熱線(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

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