舊金山3持槍匪徒凌晨闖入華裔住屋搶掠

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Outer Mission發生入屋搶劫案,3個持槍賊人搶劫一個華裔家庭,當時屋裡面有長者也有兒童。

警方資料顯示,案發現場位於Alemany大道2300號地段,夾Niagara Ave,警方周四清晨將近7時接報到現場,當時屋裡面有兩名長者,兩個成年人和3個兒童,3個匪徒都有槍,他們在屋裡搜掠,搶走多部電腦、衣服、現金、珠寶首飾和一個手機,匪徒得手後逃走,案中沒有人受傷。

警方表示,受害人需要廣東話翻譯,本台記者周五到案發現場與女事主談過,她拒絕接受訪問,也要求我們不要拍攝她的房子。

女事主透露,匪徒從後院闖進屋內,而他們一家在這裡住了將近十年,從未發生過這樣的事。

一名不願意上鏡的鄰居表示,住在這裡20年,一向平安,但最近6個月,據她所知,附近總共有3個華裔家庭被搶劫,都是疫情期間發生,令她感到很不安全。

這名居民表示,周四的入屋搶劫案凌晨3點幾發生,匪徒搶走鄰居所有財物,也有居民表示看到周四清晨許多警察和警車在現場。

伍先生平常在Alemany大道散步,對於發生針對華裔的入屋搶劫案,他有什麼看法?

伍先生說:「當然要加強警察加強巡邏,但很難提防,我們在明,他們在暗,怎知道他們何時來搶劫,(你希望市政府做什麼去保障華裔的安全?)招聘多些警察,有警察才安全,沒有警察做什麼事也做不到。」

舊金山警方搶劫案調查組正在調查周四發生的搶劫案,3個賊人仍然在逃,警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

