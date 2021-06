【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州Surfside周四發生的公寓倒塌,死亡人數增加至4人,仍然有大約160人下落不明,大批搜救人員周四晚通宵不停搜索,希望與時間競賽,救出更多被困的人。

在公寓大樓倒塌現場,搜救人員繼續在大堆瓦礫中搜索,希望發現有人生還的跡象。

Miami-Dade助理消防局長Raide Jadallah說:「我們在聽著有沒有聲音,不一定是人聲,可以是拍打聲,可以是鋼鐵扭動的聲音,可能是瓦礫在散落。」

這棟位於海旁的公寓大樓,其中部份樓層在周三凌晨1時半左右突然倒塌,大樓建於1981年,總共有136個單位,大樓倒塌後至周五中午為止,已經確認到127人的去向,但仍然有159人下落不明,另外證實有4人死亡,失縱人士的親友都心急如焚,希望會有奇蹟出現。

53歲的Pablo Rodriguez的母親和祖母目前仍下落不明,他不知道怎樣和兒子解釋。