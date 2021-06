【KTSF】

由於縣內出現極度乾旱的情況,Santa Clara縣宣布進入乾旱緊急狀態。

根據美國乾旱監察網,Santa Clara縣目前處於紅色極度乾旱,山火風險高,水量低已開始嚴重影響野生動物、農業和城市地區,縣府要求居民和商業立即採取節水措施。

縣府在聲明中指出,由於加州大部分地區都屬於極度乾旱,因此想從外地引入水源將會有困難,Santa Clara水利局上個月宣布,水源短缺緊急狀態,並以2019年用量為基準,要求用戶強制減少15%用水。

