San Mateo縣警偵破煙火走私案 起獲約15,000磅煙花

San Mateo縣警偵破近年來最大宗的煙火走私案,起獲大約15,000磅的煙花,和超過100萬的現金,兩名涉案人士都是亞裔。

警方的調查歷時兩個月,在過去兩天在San Mateo、舊金山、Alameda和Santa Clara縣的多個地方執行搜查令,起獲15,000磅的煙火和100萬的現金。

警方臥底不但能夠從涉案人買到煙花,甚至能夠買到大量煙花,臥底每次購買介於100到1,000 磅的煙花,每次付錢數千元,都能夠取得到貨。

被捕的是61歲的舊金山男子Sam San,和54歲聖荷西女子Jennifer Nguyen,警方表示,他的貨艙在奧克蘭,而他在聖荷西的另外一間房子也囤有煙火。

警方調查顯示,這些煙火來自中國,也相信有更多的煙火還在運送途中。

而起獲的煙火數量之多,警方也還在尋找安全的儲存地點,並可能送到加州以外的地方點燃銷毀。

警方提醒民眾,San Mateo多數地方燃放煙花屬犯法,違規人士可以被開罰一千元。

