San Mateo縣警偵破煙火走私案 起獲約15,000磅煙花

June 25, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣警偵破近年來最大宗的煙火走私案，起獲大約15,000磅的煙花，和超過100萬的現金，兩名涉案人士都是亞裔。

警方的調查歷時兩個月，在過去兩天在San Mateo、舊金山、Alameda和Santa Clara縣的多個地方執行搜查令，起獲15,000磅的煙火和100萬的現金。

警方臥底不但能夠從涉案人買到煙花，甚至能夠買到大量煙花，臥底每次購買介於100到1,000 磅的煙花，每次付錢數千元，都能夠取得到貨。

被捕的是61歲的舊金山男子Sam San，和54歲聖荷西女子Jennifer Nguyen，警方表示，他的貨艙在奧克蘭，而他在聖荷西的另外一間房子也囤有煙火。

警方調查顯示，這些煙火來自中國，也相信有更多的煙火還在運送途中。

而起獲的煙火數量之多，警方也還在尋找安全的儲存地點，並可能送到加州以外的地方點燃銷毀。

警方提醒民眾，San Mateo多數地方燃放煙花屬犯法，違規人士可以被開罰一千元。

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