聖荷西國際機場周四宣布,恢復從聖荷西直飛紐約。

JetBlue航空重啟晚上起飛的通宵航班,每逢四、五、六、日晚起飛,隔天上午7點到達目的地,這也是繼JetBlue在兩個星期前重啟直飛波士頓之後的第二個直飛東岸的航線。

機場方面表示,灣區的舊金山、奧克蘭和聖荷西國際機場近來的乘客人數持續上升。

