佛州海邊公寓大廈倒塌 逾百人失蹤（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州南部邁亞密Dade縣Surfside社區一棟12層高的海邊公寓大廈,周四凌晨1點半左右突然倒塌,最少一人死亡,另外估計有近100人失蹤,相信當中有許多人被活埋。

周四凌晨突然倒塌的Surfside社區一棟12層高的海邊公寓大廈,救援人員繼續在瓦礫尋找有沒有仍然被困的人,到周四中午為止,仍然有近100人失蹤,恐怕死亡人數會不斷上升,至於倒塌時有多少人在公寓大樓裡面仍然有待計算,當局正調查大廈倒塌的原因。

根據附近地區拍攝的影片所見,大廈的中央似乎首先倒塌,靠近海邊的部份顯得搖搖欲墜,之後跟著也倒塌,然後捲起巨大層層的泥沙,籠罩著整個社區。

消息指,當時大廈的屋頂有工程進行,但Surfside市長認為,這個並非導致大廈倒塌的原因,現時最迫切要做的就是盡力救出被困的人,而事發前,救援人員從瓦礫中救出幾十人。

Surfside市長Charles W. Burkett說:「早上兩點,當我抵達時,救援人員已在場,知道大廈有即時倒塌危險,他們立即走入大廈,開始救出留下來的人,讓他們自行走出大廈,這是一個勇氣和英雄的故事。」

總統拜登就表示,他已經與佛州當地官員接觸,看看聯邦可以提供甚麼援助。

拜登說:「我們準備立即動用聯邦資源,如果有人提出要求,我們不能現在做,但FEMA在哪裡,看看有甚麼需要,包括大廈其他地方是否需要疏散,為受影響的人找居所,確保他們有地方棲身和有食物。」

另外,佛州一名大學教授Shimon Wdowinski表示,早在90年代,這棟倒塌的大廈已經有下沉的跡象,這是根據他去年做的研究而得出的結論,他指出,單是沉降,不大可能構成大廈倒塌的主因,而可能是其中一個因素。

他解釋說,如果建築物的一部份移動,也會導致其他部份出現裂痕和拉力,這個情況也出現在其他地區的大樓,而且移動幅度更大。

