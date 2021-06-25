佛州海邊公寓大廈倒塌 逾百人失蹤（視頻）





【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州南部邁亞密Dade縣Surfside社區一棟12層高的海邊公寓大廈，周四凌晨1點半左右突然倒塌，最少一人死亡，另外估計有近100人失蹤，相信當中有許多人被活埋。

周四凌晨突然倒塌的Surfside社區一棟12層高的海邊公寓大廈，救援人員繼續在瓦礫尋找有沒有仍然被困的人，到周四中午為止，仍然有近100人失蹤，恐怕死亡人數會不斷上升，至於倒塌時有多少人在公寓大樓裡面仍然有待計算，當局正調查大廈倒塌的原因。

根據附近地區拍攝的影片所見，大廈的中央似乎首先倒塌，靠近海邊的部份顯得搖搖欲墜，之後跟著也倒塌，然後捲起巨大層層的泥沙，籠罩著整個社區。

消息指，當時大廈的屋頂有工程進行，但Surfside市長認為，這個並非導致大廈倒塌的原因，現時最迫切要做的就是盡力救出被困的人，而事發前，救援人員從瓦礫中救出幾十人。

Surfside市長Charles W. Burkett說：「早上兩點，當我抵達時，救援人員已在場，知道大廈有即時倒塌危險，他們立即走入大廈，開始救出留下來的人，讓他們自行走出大廈，這是一個勇氣和英雄的故事。」

總統拜登就表示，他已經與佛州當地官員接觸，看看聯邦可以提供甚麼援助。

拜登說：「我們準備立即動用聯邦資源，如果有人提出要求，我們不能現在做，但FEMA在哪裡，看看有甚麼需要，包括大廈其他地方是否需要疏散，為受影響的人找居所，確保他們有地方棲身和有食物。」

另外，佛州一名大學教授Shimon Wdowinski表示，早在90年代，這棟倒塌的大廈已經有下沉的跡象，這是根據他去年做的研究而得出的結論，他指出，單是沉降，不大可能構成大廈倒塌的主因，而可能是其中一個因素。

他解釋說，如果建築物的一部份移動，也會導致其他部份出現裂痕和拉力，這個情況也出現在其他地區的大樓，而且移動幅度更大。

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