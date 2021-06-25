亞太裔傳統月「英雄」專題：華埠巡警剖白過去一年心路歷程（視頻）





【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山（三藩市）市參議會正就是否削減警察經費進行討論，與此同時，亞裔遇襲的事件頻生，華埠亦不斷有增加警力的聲音，這件事件中的主角警察，一直很少機會出聲表達意見，本集的英雄專題，本台訪問了兩名在華埠巡邏的巡警，講講他們過去一年的心路歷程。

5月底，舊金山中央警局一名華裔女警值勤時遇襲，負責巡邏公屋平園的唐偉悵（Talent Tang）警員是當日最先到達現場支援的警員之一，他表示，當時在對講機聽到女警大叫一聲，並尋求支援，當他去到Clay夾Kearny街的案發現場，見到的是同袍被壓在地上。

唐警員說：「我想全部警察都會這樣想，驚，然後生氣，然後擔心，這個警察會有甚麼事，她有沒有大礙，幸好她沒有事。」

最終33歲疑犯被捕，他被落案起訴仇視罪行及襲擊等，而受傷女警沒有大礙，仍在休養中。

「食得咸魚抵得渴」，大家會說，當上警察，面對危險是預料之中的事，不過脫下制服，警察亦只是普通人，過去一年，因應疫情的關係，不少人都改在家中遙距工作，但是警察沒有選擇，不論疫情有多嚴重，他們每天還是要謹守崗位，維持治安。

華埠巡警梁林峰（Phil Leung）警員有兩個小孩，他表示最擔心的不是自己染病，而是帶病菌回家影響到家人。

梁警員說：「我們回到家後，會清潔自己，洗衣服，洗手，洗澡後才回家，很可憐，初時我們有很多同袍有時見不到家人，因為疫情，他們怕傳染給家人。」

唐警員說：「我們作為警察一定要出來，如果沒有警察，社會會怎樣呢？我們都會想到這個情況，警察很重要，一定要出來，就是要小心點，警察都有家庭。」

過去一年，全國發生了很多針對亞裔的襲擊事件，舊金山亦不例外，華埠的長者及華裔的居住比例，又是全市最高，中央警局的警員都很擔心，這些襲擊案會出現在華埠，因此在原有的巡邏工作上，華埠巡警另外花了很多時間，與居民溝通。

唐警員說：「我們都會注意這些，新聞常常都講，有這樣的事發生，我們作為警察，就是想與長者和華人談談，說有這種事發生，出街時小心一點，或者逛街時，與其他人一起行，注意自己身邊的環境。」

在華埠這裡，不少居民及商戶與警察的關係都很好，互相之間就像朋友一樣，警員每日都會跟商戶聊天，了解他們的情況。

不過在其他社區，情況就很不同，有華埠警員支援示威遊行時試過無故被罵，在灣區以至全國近年，都蔓延一種 「Defund Police」，「削減警方經費」的聲音，舊金山多名市參事亦主張在警察局的經費當中，撥出近500萬資助一些社工及心理學家代警察，去處理無家可歸者問題，作為華埠巡警，要守護華埠，遇到反對聲音，又要默默承受，加上發生在華埠的任何罪案，往往受到高度關注，梁警員表示某程度上，對他們都造成一定的壓力。

梁警員說：「希望公眾可以見到，我們警察其實是幫社區的，我們個個都想搞好治安，希望他們不會削減我們的經費，因為其實我們現在還很需要很多警員。」

唐警員說：「有很多人以為我們常常都想用槍，不是的，警察不想用的，就是想和平地解決問題，不想用武器，不想用暴力。」

梁警員及唐警員表示，他們自小在華埠玩及讀書，對這裡種下了深厚的感情，因此成為警察後，亦主動要求調來這裡駐守服務自己的社區，雖然工作有一定的壓力，但他們都很喜歡在華埠工作。

梁警員說：「我們個個都很喜歡巡華埠，華埠在我們的心中，是有一個特別的位置，因為個個都在這長大，放學來這裡玩，或者每個周末與家人來這買菜。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。