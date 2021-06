亞太裔傳統月「英雄」專題：華埠巡警剖白過去一年心路歷程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山(三藩市)市參議會正就是否削減警察經費進行討論,與此同時,亞裔遇襲的事件頻生,華埠亦不斷有增加警力的聲音,這件事件中的主角警察,一直很少機會出聲表達意見,本集的英雄專題,本台訪問了兩名在華埠巡邏的巡警,講講他們過去一年的心路歷程。

5月底,舊金山中央警局一名華裔女警值勤時遇襲,負責巡邏公屋平園的唐偉悵(Talent Tang)警員是當日最先到達現場支援的警員之一,他表示,當時在對講機聽到女警大叫一聲,並尋求支援,當他去到Clay夾Kearny街的案發現場,見到的是同袍被壓在地上。

唐警員說:「我想全部警察都會這樣想,驚,然後生氣,然後擔心,這個警察會有甚麼事,她有沒有大礙,幸好她沒有事。」

最終33歲疑犯被捕,他被落案起訴仇視罪行及襲擊等,而受傷女警沒有大礙,仍在休養中。

「食得咸魚抵得渴」,大家會說,當上警察,面對危險是預料之中的事,不過脫下制服,警察亦只是普通人,過去一年,因應疫情的關係,不少人都改在家中遙距工作,但是警察沒有選擇,不論疫情有多嚴重,他們每天還是要謹守崗位,維持治安。

華埠巡警梁林峰(Phil Leung)警員有兩個小孩,他表示最擔心的不是自己染病,而是帶病菌回家影響到家人。

梁警員說:「我們回到家後,會清潔自己,洗衣服,洗手,洗澡後才回家,很可憐,初時我們有很多同袍有時見不到家人,因為疫情,他們怕傳染給家人。」

唐警員說:「我們作為警察一定要出來,如果沒有警察,社會會怎樣呢?我們都會想到這個情況,警察很重要,一定要出來,就是要小心點,警察都有家庭。」

過去一年,全國發生了很多針對亞裔的襲擊事件,舊金山亦不例外,華埠的長者及華裔的居住比例,又是全市最高,中央警局的警員都很擔心,這些襲擊案會出現在華埠,因此在原有的巡邏工作上,華埠巡警另外花了很多時間,與居民溝通。

唐警員說:「我們都會注意這些,新聞常常都講,有這樣的事發生,我們作為警察,就是想與長者和華人談談,說有這種事發生,出街時小心一點,或者逛街時,與其他人一起行,注意自己身邊的環境。」

在華埠這裡,不少居民及商戶與警察的關係都很好,互相之間就像朋友一樣,警員每日都會跟商戶聊天,了解他們的情況。

不過在其他社區,情況就很不同,有華埠警員支援示威遊行時試過無故被罵,在灣區以至全國近年,都蔓延一種 「Defund Police」,「削減警方經費」的聲音,舊金山多名市參事亦主張在警察局的經費當中,撥出近500萬資助一些社工及心理學家代警察,去處理無家可歸者問題,作為華埠巡警,要守護華埠,遇到反對聲音,又要默默承受,加上發生在華埠的任何罪案,往往受到高度關注,梁警員表示某程度上,對他們都造成一定的壓力。

梁警員說:「希望公眾可以見到,我們警察其實是幫社區的,我們個個都想搞好治安,希望他們不會削減我們的經費,因為其實我們現在還很需要很多警員。」

唐警員說:「有很多人以為我們常常都想用槍,不是的,警察不想用的,就是想和平地解決問題,不想用武器,不想用暴力。」

梁警員及唐警員表示,他們自小在華埠玩及讀書,對這裡種下了深厚的感情,因此成為警察後,亦主動要求調來這裡駐守服務自己的社區,雖然工作有一定的壓力,但他們都很喜歡在華埠工作。

梁警員說:「我們個個都很喜歡巡華埠,華埠在我們的心中,是有一個特別的位置,因為個個都在這長大,放學來這裡玩,或者每個周末與家人來這買菜。」

