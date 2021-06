印度Delta變種病毒變異為Delta+ 當地至少40宗病例

【KTSF 黃侯彬報導】

印度Delta變種病毒進一步變異成為Delta+,當地至少有40宗病例。

印度衛生部門指,分析當地4.5萬個病毒樣本後,發現中、南部有約40宗Delta+病例,正監察其傳染力和致病情況。

當局指,Delta+變種有英國變種的K417N突刺蛋白變異,而這個變異亦在南非Beta變種中存在。

研究指出,這是變異加強了病毒與受體結合的能力,甚至能避過免疫反應的攻擊,專家憂慮會削弱疫苗保護力,印度所稱的印度Delta+變種病毒株,目前亦在中國、美國、日本、俄羅斯,甚至接種率高的以色列等國家錄得病例。

以色列衛生部總主任透露,在新增的印度變種個案中,約有四成至一半患者感染前已接種疫苗,他們的症狀比沒有接種疫苗的患者輕微得多,所有這些針後感染印度變種的人,都必須接受隔離。

官員指出,個案數目並不多,但不知當中有幾多人是打齊針,或只打一針,當局仍在分析有關的數據。

以色列目前每天新增病例,由5月的個位數飆升至破百,當中七成由印度變種引起。

而以色列最大的衛生組織Clalit透露,至本週一為止,以色列的新增個案中並無重症,以色列至今有57%人口打齊針,在上週解除室內口罩令,並開始為12歲或以上的兒童接種疫苗。以色列主要使用Pfizer/BNT疫苗,其次是Moderna疫苗。

面對疫情反彈,以色列新總理貝尼特日前已經宣布,必須馬上恢復在公共場所室內戴口罩的命令,入境旅客必須接受病毒檢測。

他也宣布成立「冠狀病毒內閣」,應對病例飆升,他承認必須將近日病例增加的情況視同新一波疫情,而趁著火勢不大時趕緊淋熄。

葡萄牙在放寬封鎖措施兩個月後,由於印度變種病例激增,導致里斯本地區疫情惡化,單日新增1,556宗感染,其中新病毒感染病例佔7成以上,過去一個星期住院人數和重症人數分別增加了3成。

專家預測,到8月尾,印度變種病毒將佔歐洲新感染病例的9成。

內閣部長表示,這種趨勢令人擔憂,葡萄牙大約70萬名年齡在60歲以上的人尚未打第二針,首都里斯本地區,重新限制人群聚集,週末不允許進出里斯本,餐廳和咖啡館的關門時間提前到下午3點半,並限制客人數量,而婚禮和洗禮場所的可接待人數就減少至4分之1。

德國總理默克爾周四指,印度變種具有高度傳染性,可能抵消抗疫進展,她強調歐洲在病毒的鬥爭中「如履薄冰」。

英國方面,超過九成的新症都是印度變種引致,而本週73個不治死亡的印度變種患者中,有26個是針後感染。

英國衛生部的分析發現,對付印度變種,打齊兩針Pfizer的有效預防率達到88%,打一針的效力是33%,而涉及其他變種個案都是輕症。

世衛官員指出,印度變種較為致命,是因為它更能夠人傳人。

