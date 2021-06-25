印度Delta變種病毒變異為Delta+ 當地至少40宗病例

【KTSF 黃侯彬報導】

印度Delta變種病毒進一步變異成為Delta+，當地至少有40宗病例。

印度衛生部門指，分析當地4.5萬個病毒樣本後，發現中、南部有約40宗Delta+病例，正監察其傳染力和致病情況。

當局指，Delta+變種有英國變種的K417N突刺蛋白變異，而這個變異亦在南非Beta變種中存在。

研究指出，這是變異加強了病毒與受體結合的能力，甚至能避過免疫反應的攻擊，專家憂慮會削弱疫苗保護力，印度所稱的印度Delta+變種病毒株，目前亦在中國、美國、日本、俄羅斯，甚至接種率高的以色列等國家錄得病例。

以色列衛生部總主任透露，在新增的印度變種個案中，約有四成至一半患者感染前已接種疫苗，他們的症狀比沒有接種疫苗的患者輕微得多，所有這些針後感染印度變種的人，都必須接受隔離。

官員指出，個案數目並不多，但不知當中有幾多人是打齊針，或只打一針，當局仍在分析有關的數據。

以色列目前每天新增病例，由5月的個位數飆升至破百，當中七成由印度變種引起。

而以色列最大的衛生組織Clalit透露，至本週一為止，以色列的新增個案中並無重症，以色列至今有57%人口打齊針，在上週解除室內口罩令，並開始為12歲或以上的兒童接種疫苗。以色列主要使用Pfizer/BNT疫苗，其次是Moderna疫苗。

面對疫情反彈，以色列新總理貝尼特日前已經宣布，必須馬上恢復在公共場所室內戴口罩的命令，入境旅客必須接受病毒檢測。

他也宣布成立「冠狀病毒內閣」，應對病例飆升，他承認必須將近日病例增加的情況視同新一波疫情，而趁著火勢不大時趕緊淋熄。

葡萄牙在放寬封鎖措施兩個月後，由於印度變種病例激增，導致里斯本地區疫情惡化，單日新增1,556宗感染，其中新病毒感染病例佔7成以上，過去一個星期住院人數和重症人數分別增加了3成。

專家預測，到8月尾，印度變種病毒將佔歐洲新感染病例的9成。

內閣部長表示，這種趨勢令人擔憂，葡萄牙大約70萬名年齡在60歲以上的人尚未打第二針，首都里斯本地區，重新限制人群聚集，週末不允許進出里斯本，餐廳和咖啡館的關門時間提前到下午3點半，並限制客人數量，而婚禮和洗禮場所的可接待人數就減少至4分之1。

德國總理默克爾周四指，印度變種具有高度傳染性，可能抵消抗疫進展，她強調歐洲在病毒的鬥爭中「如履薄冰」。

英國方面，超過九成的新症都是印度變種引致，而本週73個不治死亡的印度變種患者中，有26個是針後感染。

英國衛生部的分析發現，對付印度變種，打齊兩針Pfizer的有效預防率達到88%，打一針的效力是33%，而涉及其他變種個案都是輕症。

世衛官員指出，印度變種較為致命，是因為它更能夠人傳人。

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