參院共和黨人動議向《蘋果日報》與《壹傳媒》員工頒國會金章

【KTSF 黃侯彬報導】

總統拜登就蘋果停刊發表聲明,譴責中國,有分析指出,這是美國歷史上前所未有,代表美國行政當局最高層捍衛言論自由的立場,與此同時,國會也有動作。

美國之音周五報導,國會參議院共和黨人Ben Sasse在蘋果停刊同一天,動議向香港《蘋果日報》與《壹傳媒》全體員工頒發國會金章,以表揚一眾《蘋果》和《壹傳媒》記者、編輯和員工展現了面對中共暴政時的勇氣和決心。

而在參議院金融委員會,兩名資深成員,民主黨人Pat Toomey與共和黨人 Chris van Hollen,引用《香港自治法》,敦促拜登總統向國會指認那些「實質上令香港人無法享有集會、言論和出版自由或獨立法治的」外國人士與企業,議員此舉被視為要追究那些配合港府逼令蘋果停刊的

人士與企業,矛頭直指凍結黎智英與蘋果報社資產的匯豐與花旗銀行。

此外,《華盛頓觀察家》報導,眾議院共和黨人Mike Gallagher向該報透露,他提出兩黨決議案,譴責中共百年來多次違反基本人權及殘暴對待自己的人民,中共的故事就是鎮壓、虐待、集體囚禁與種族滅絕,他認為中共百年黨慶不宜慶祝,而應該反省自身的暴行令,數以千萬計人受共產黨殘暴政權所害。

消息指眾議院這項兩黨決議案也表明,美國相信中國犯下反人類罪行,並對新疆維吾爾人繼續實施種族滅絕。

