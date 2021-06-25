參院共和黨人動議向《蘋果日報》與《壹傳媒》員工頒國會金章

【KTSF 黃侯彬報導】

總統拜登就蘋果停刊發表聲明，譴責中國，有分析指出，這是美國歷史上前所未有，代表美國行政當局最高層捍衛言論自由的立場，與此同時，國會也有動作。

美國之音周五報導，國會參議院共和黨人Ben Sasse在蘋果停刊同一天，動議向香港《蘋果日報》與《壹傳媒》全體員工頒發國會金章，以表揚一眾《蘋果》和《壹傳媒》記者、編輯和員工展現了面對中共暴政時的勇氣和決心。

而在參議院金融委員會，兩名資深成員，民主黨人Pat Toomey與共和黨人 Chris van Hollen，引用《香港自治法》，敦促拜登總統向國會指認那些「實質上令香港人無法享有集會、言論和出版自由或獨立法治的」外國人士與企業，議員此舉被視為要追究那些配合港府逼令蘋果停刊的

人士與企業，矛頭直指凍結黎智英與蘋果報社資產的匯豐與花旗銀行。

此外，《華盛頓觀察家》報導，眾議院共和黨人Mike Gallagher向該報透露，他提出兩黨決議案，譴責中共百年來多次違反基本人權及殘暴對待自己的人民，中共的故事就是鎮壓、虐待、集體囚禁與種族滅絕，他認為中共百年黨慶不宜慶祝，而應該反省自身的暴行令，數以千萬計人受共產黨殘暴政權所害。

消息指眾議院這項兩黨決議案也表明，美國相信中國犯下反人類罪行，並對新疆維吾爾人繼續實施種族滅絕。

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