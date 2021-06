奧克蘭市議會表決通過削減警局1700多萬開支（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)市議會周四舉行特別會議,表決通過削減警局1700幾萬元的開支,重新分配在其他社區項目上。

奧克蘭市長Libby Schaaf上個月提出的預算案,建議分配7億元給警局,包括加開警校培訓班,但是市議會主席Nikki Bas就針對市長的預算案提出修正案,建議削減警局1740萬元開支,用來資助防止罪案和社會服務等的方案,包括增聘暴力干預者(violence interrupters)和社區大使、增加多種語言服務、增加撥款支援受害人,和增加臨時住屋等。

市議會最後以7比2大比數通過修正案,大部份居民在公眾發言中都表示支持修正案。

支持者說:「我們要優先投資落社區服務,例如精神健康和防罪項目,有必要改變做法,因為現行方法在屋崙行不通。」

但是都有居民認為,現時疫情後罪案大增,有緊急需要聘請足夠警員維持治安。

反對者說:「要明白奧克蘭警局現時人手不足,如果影響到他們招聘的話,只會令到更多警員需要危險超時工作,到時令最弱勢社群受影響。」

警局局長LeRonne Armstrong認為,現時不是削減開支的時候,警察工會主席又指,最近一連串發生的暴力罪案,證明削減警局開支無效。

市長Schaaf指,有太多受害人在槍擊案中喪生,不能破壞現時奧克蘭的治安系統,她又表示,這個修正案等於削減了50名巡邏警員、911報案接線員、警校人員等

