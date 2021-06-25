奧克蘭市議會表決通過削減警局1700多萬開支（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）市議會周四舉行特別會議，表決通過削減警局1700幾萬元的開支，重新分配在其他社區項目上。

奧克蘭市長Libby Schaaf上個月提出的預算案，建議分配7億元給警局，包括加開警校培訓班，但是市議會主席Nikki Bas就針對市長的預算案提出修正案，建議削減警局1740萬元開支，用來資助防止罪案和社會服務等的方案，包括增聘暴力干預者（violence interrupters）和社區大使、增加多種語言服務、增加撥款支援受害人，和增加臨時住屋等。

市議會最後以7比2大比數通過修正案，大部份居民在公眾發言中都表示支持修正案。

支持者說：「我們要優先投資落社區服務，例如精神健康和防罪項目，有必要改變做法，因為現行方法在屋崙行不通。」

但是都有居民認為，現時疫情後罪案大增，有緊急需要聘請足夠警員維持治安。

反對者說：「要明白奧克蘭警局現時人手不足，如果影響到他們招聘的話，只會令到更多警員需要危險超時工作，到時令最弱勢社群受影響。」

警局局長LeRonne Armstrong認為，現時不是削減開支的時候，警察工會主席又指，最近一連串發生的暴力罪案，證明削減警局開支無效。

市長Schaaf指，有太多受害人在槍擊案中喪生，不能破壞現時奧克蘭的治安系統，她又表示，這個修正案等於削減了50名巡邏警員、911報案接線員、警校人員等

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