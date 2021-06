殺害George Floyd白人警員被判入獄22年半

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案,法官周五判被告前白人警員Derek Chauvin入獄22年半。

黑人男子Floyd去年5月被白人警員Chauvin壓頸,導致Floyd死亡案件,陪審團今年5月裁定,Chauvin兩項謀殺罪和一項誤殺罪罪名成立,Chauvin周五現身Hennepin縣地區法院,聆聽他的刑期判罰,結果法官判被告入獄22年6個月。

Hennepin縣地方法院法官Peter Cahill說:「最重要是,我們需要承認Floyd家人的痛苦。」

Chauvin如今也面對聯邦的控罪。

雖然Floyd的家人講出他們失去親人的悲痛,但被告的媽媽就說,Chauvin也飽受案件的折磨。

Chauvin母親Carolyn Pawlenty說:「當日發生的事經常在Derek腦海,我知道他的感受。」

Chauvin也向Floyd的家人致意。

Chauvin說:「我希望向Floyd家人慰問。」

明州的檢控官原本要求判Chauvin監禁30年,但Chauvin的辯護律師Eric Nelson抗辯時說,Chauvin應該獲判緩刑,以及不用接受額外刑期,或者刑期最低限度低過法律提供的指引。

Floyd警暴案在去年掀起全美以至世界各地的示威浪潮,並迫使美國正視種族平等以及警政改革問題。

