【KTSF】

加州州長紐森宣佈,計畫延長租客逼遷禁令,同時提高租金補償額度。

紐森說:「任何受新型肺炎疫情影響,且欠租金的人,可以追溯到去年4月,而不僅僅是今年和去年4月,我們將支付百分之百租金,一直到9月。」

紐森以及州府參政兩院都同意AB 832法案,將目前的逼遷禁令延長至今年9月30號,並動用超過50億元的聯邦租金援助,幫助在疫情期間無法交租的房客和屋主度過難關。

此外,該法案也將增加租金補償額至百分之百,並且使用司法程序,確保租戶和小房東獲得租金援助,符合資格申請這筆援助金的租客,必須在9月30日之前支付最少4分之1的欠租,而且要證明在疫情期間,收入只有地區中位數的八成。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。