【有線新聞】

美國總統拜登就《蘋果日報》結業發表聲明,拜登指北京以國安法打壓傳媒和異見。

聲明指,這天對香港以至全球傳媒自由來說是悲傷的一天。北京以國安法懲罰言論自由,打壓獨立傳媒和異見。

拜登要求北京釋放被捕的記者和傳媒高層。聲明又指,北京打擊香港自治和民主進程,不符合國際規則,強調美國對香港人的支持不會動搖。

中方批評拜登說法,毫無事實依據;重申香港是法制社會,香港警方嚴格依法,對涉嫌危害國家安全的個人和公司探取行動,是打擊犯罪;重申香港事務純屬中國內政,美方應尊重事實,停止打著任何幌子阻撓特區依法執法,為嫌犯包庇開脫。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。